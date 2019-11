Gledatelje oduševio hulahoper Matej: 'Igor i Frano su pošteni'

U posljednjoj epizodi Supertalenta voditelji Igor Mešin (52) i Frano Ridjan (35) zadnji su zlatni gumb dali osmogodišnjem hulahoperu Mateju Matekoviću. Matej je voditelje oduševio svojim neobičnim talentom na kojem je radio dvije godine usprkos tome što su mnogi komentirali kako hulahup nije za dečke.

Foto: nova TV

- On je primjer drugoj djeci da se razlike ne osjećaju, da treba prihvatiti svaku razliku i da je to sve isto. Ja se nadam da će Matej biti uzor i primjer za tako nešto - izjavila je njegova majka Lidija prije nastupa, a dječak je dobio brojne pohvale žirija. Tako mu je Martina Tomčić (44) poručila da je vidjela puno starije plesače i plesačice od njega koji mu nisu ni do koljena.

- Bio si mi super, zanimljiv, ni u jednom trenutku mi nije bilo dosadno, vidi se da imaš sve posloženo, s pravom si rekao svoj nadimak'', zaključio je - izjavio je osmogodišnjak kojem je nadimak Matej Veličanstveni.

Foto: nova TV

S obzirom na to da je žiri svoje zlatne gumbe već podijelio i to mladom pjevaču Marku Antolkoviću i 15-godišnjoj pjevačici Gabrieli Braičić, zatim pjevačkoj grupi 'Dream Team babe' i plesnoj skupini Transformer crew, gledatelji su zaključili kako je bilo i vrijeme da neki drugi talent dobije prolazak u polufinale.

- Drago mi je da su odabrali Mateja jer pjevanje i ples uvijek prolaze dalje. Ovako ćemo moći vidjeti nešto novo. Napokon - komentirala je jedna gledateljica, a drugi su se složili s njom.

POGLEDAJTE VIDEO: