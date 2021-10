Natjecatelji Mark Bagarić (27) i Marko Lukač nakon posljednje epizode 'Supertalenta' privukli su najviše pažnje, a gledatelji nisu zadovoljni kako je žiri tretirao Lukača. Pozornost gledatelja ukrala je i pjevačica Sanda Sandali, koja je šokirala gledatelje više izjavama nego nastupom.

- Žiri nije dostojan svog mjesta. Tko bi rekao da će Martina na kraju ispasti najkorektnija? - jedan je od komentara na društvenim mrežama komentirajući Lukačev nastup.

Lukačev nastup uplašio je Maju Šuput, a nakon što je otpjevao, otvorio je dušu žiriju i publici.

- Ja sam prije četiri godine završio u mentalnoj instituciji gdje mi je dijagnosticirana psihoza. U onom trenutku kad sam to shvatio, samo sam tražio nekoga da mi kaže kako će to proći. Stalno imam noćne more i želim podijeliti s cijelom nacijom da se to treba spominjati da ljudi znaju da nisu sami. treba imati hrabrosti ovako nešto napraviti, pa sam zato iskoristio ovu platformu i odabrao Supertalent - ispričao je.

Gledatelje je oduševio potezom, i za njega imaju samo riječi hvale.

- Poruka je bitna. Htio je samo dati do znanja da mentalno zdravlje je ključno za svakog čovjeka, ali kao i uvijek naš narod uvijek uzvraća sprdnjom I negativnošću. Takvi smo, zatucani - napisala je jedna od gledateljica, a druga se složila:

- Svaka čast što si javno rekao o svojoj bolesti, mi smo diskriminirani, kapa do poda i napokon da je netko javno rekao!

- Danas već drugi mentalist. Odličan nastup.

Kao i žiri, i gledatelji su se zaljubili u Marka, koji ih je osvojio svojim glasom i stasom.

- Poseban i izvrstan vokal skromnog i iskrenog Marka. Napokon nešto odlično - napisala je jedna od gledateljica.

- Svaka čast, zaslužio je zlatni gumb.

Gledatelji su stavove izrazili i prema natjecateljici koja je izbezumila žiri i publiku svojim izjavama, Sandi Sandali. Nije im se svidi nastup kao ni razmišljanja koja je podijelila pred kamerama.

- Ovo je cirkus, a ne Supertalent - napisao je jedan od gledatelja.

Gledatelji nisu bili zadovoljni količinom vremena koje je osebujna gospođa dobila u emisiji, a smatraju da gospođi treba pomoć.