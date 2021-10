Marko Lukač za nastup na 'Supertalentu' naizgled se nije posebno pripremio. Došao je u trenirci, a oči su mu krile sunčane naočale. Ipak, kada ih je skinuo usred neobičnog nastupa, šokirao je sve.

Iza naočala krile su se bijele oči koje je postigao koristeći leće. Maju Šuput odmah je zaprepastio, a ona se okrenula i nije ga mogla više niti pogledati.

Kada ga je Martina pitala zašto je takav došao na nastup, nitko nije očekivao ovakav odgovor.

- Ja sam prije četiri godine završio u mentalnoj instituciji gdje mi je dijagnosticirana psihoza. U onom trenutku kad sam to shvatio, samo sam tražio nekoga da mi kaže kako će to proći. Stalno imam noćne more i želim podijeliti s cijelom nacijom da se to treba spominjati da ljudi znaju da nisu sami. treba imati hrabrosti ovako nešto napraviti, pa sam zato iskoristio ovu platformu i odabrao Supertalent - rekao je iskreno mladić.

Nakon njegovog odgovora, u publici, ali i žiriju čuo se muk. Svi kao da su na tren suosjećali s Markom.

- Hvala vam na ovom iskrenom odgovoru, sigurna sam da ovo nije bilo nimalo lako. Ogolili ste dušu, iz srca vam zahvaljujem - rekla mu je potresena Maja.

'Čak niti oboljeli, oni najmanje od svih, ne bi trebali osjetiti stigmu' - rekla je Martina nakon čega se iz publike čuo aplauz i glasni uzvici 'Bravo'.

- Ja sam inače iskrena i otvorena o svemu, ali ja ne bih imala snage za ovo što je ovaj frajer večeras napravio - iskreno je rekla Maja nakon što je mladić napustio pozornicu.