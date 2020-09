Gledatelje šokirali Doris i Boris u showu, on hodao u gaćama: 'Tako su kupili kuću bez kredita'

<p>U ponedjeljak navečer krenula je prva epizoda RTL-ova reality showa 'Superpar' i već su počeli komentari gledatelja na natjecatelje. Pokušavali su odmah odgonetnuti koji su parovi ušli samo da pobjede, a koji da bi se dobro zabavili i naučili još ponešto o sebi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris potvrdili prekid</strong></p><p>U prvim minutama showa prikazalo se što će se sve događati pa smo tako saznali i da će u show ući uskoro bivši supružnici<strong> Doris Pinčić </strong>(32) i <strong>Boris Rogoznica</strong> (31), koji su u lipnju objavili da su se razišli.</p><p>Vidi se, između ostalog, kadar u kojem glazbenik hoda u gaćama po mračnoj sobi dok ga glumica navodi gdje da se kreće...</p><p>- Kako ono ide: 'Motaj kabele, gasi internet' - pisali su fanovi showa jer njih nisu očekivali skupa na malim ekranima. Osim toga, gledatelji su na društvenim mrežama pozivali jedni druge da gledaju epizode u kojima će biti Doris i Boris kako ih ne bi propustili.</p><p>Neki su se prisjetili i podatka da su bivši supružnici lani kupili kuću bez kredita aludirajući na to da su je sudjelovanjem u showu i uspjeli priuštiti. Bilo je i onih koji su tvrdili da show ide uživo i kako su se pomirili, ali s RTL-a smo brzo dobili odgovor: </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Doris</strong></p><p>- Druga sezona RTL-ove zabavne emisije 'Superpar' snimala se krajem 2019. godine dok su, sada već bivši supružnici, Pinčić - Rogoznica bili u braku. Svoju su ulogu 'celebrity para', u dvije epizode koje ćemo prikazati potkraj sezone, odradili profesionalno i u duhu emisije. Do tada, svi će se dobro zabaviti i uživati uz briljantnog Enisa Bešlagića i osam parova u borbi za veliku novčanu nagradu i titulu 'Superpara'. Njihove izazove, drame i preispitivanja naši gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka od 21 sat - istaknuli su. </p><p>Čuđenje što su Doris i Boris pristali ući u reality show nije prestajalo ni nakon što je završila prva epizoda pa su tako u konačnici neki predvidjeli i kako će par pobijediti iako oni ulaze samo kao 'celebrity par', kao što su to lani bili <strong>Indira Levak</strong> i suprug <strong>Miroslav</strong>.</p><p>Tada su rasplesali i raspjevali kandidate, unijeli u kuću dobru atmosferu i pripremili ih za finalne dane kad im je trebalo puno koncentracije, mira i fokusa na svoje partnere. </p><p>- Bit će su i pobijedili na kraju - neumorno su pisali gledatelji. </p><p>- Nevjerojatno je da neki misle da su se pomirili. Ljudi, pa to je prije snimano - pokušavali su pratitelji na društvenim mrežama razuvjeriti one koji su pomislili da show ide uživo.</p>