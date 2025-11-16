Obavijesti

ZANIMLJIVI NASTUPI

Gledatelje Supertalenta večeras očekuju iznenađenja, a netko će osvojiti posljednji zlatni gumb...

Foto: Nova Tv

Osma audicijska epizoda bit će prepuna kreativnosti i emocija, a jedan će nastup Maju Šuput natjerati da skoči sa stolca

Supertalent večeras donosi raznovrsnu paletu talenata, u epizodi prepunoj emocija, iznenađenja i kreativnih eksplozija na pozornici. Gledatelje očekuju snažni vokali, posebne plesne priče, akrobacije koje oduzimaju dah te jedinstveni umjetnički performansi koji će potpuno izbaciti žiri iz ravnoteže.

Uz smijeh, suze i nevjericu, žiri večeras donosi i jednu od najvažnijih odluka audicija: tko osvaja posljednji zlatni gumb?

Foto: Nova Tv

Hoće li to biti djevojčica koja je godinama sanjala ovaj trenutak, umjetnik koji je zbog svoje strasti napustio domovinu, ili kandidat koji će šokirati žiri prije nego izvede išta – samo svojim spektakularnim ulaskom na pozornicu? Publika će vidjeti kako izgleda kada slika oživi zahvaljujući Teni Grgić, čija bi umjetnička izvedba mogla potpuno zbuniti gledatelje.

Foto: Nova Tv

Zastrašujuću transformaciju i priču o hrabrosti donijet će Gabriel Hernandez, čiji će ulazak, i kostim, izazvati pravi šok za stolom žirija. Tu je i mladi glazbeni virtuoz Svebor Mihael Jelić, koji će stvarati glazbu uživo, sloj po sloj, otkrivajući talent kakav publika na prvu ne očekuje.

Foto: Nova Tv

Uz njih, gledatelje očekuju tamburaši koji pretvaraju popularne hitove u potpuno nove, neodoljive verzije, ali i sedam drugih talenata koji po prvi put staju na pozornicu Supertalenta. Tko će se izdvojiti, tko će razočarati, a tko osigurati svoje mjesto u polufinalu, ne propustite od 20:15 na Novoj TV!

Foto: Nova Tv

