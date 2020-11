Gledatelji bijesni zbog pitanja: 'Točan odgovor nije ponuđen'

Neven je 'pogodio' da je odgovor 30. No gledatelji kviza su bijesni jer smatraju kako pitanje uopće nije konkretno i precizno te da može imati više odgovora...

<p>Epizoda kviza 'Tko želi biti milijunaš?' koja se emitirala u četvrtak navečer izazvala je burne reakcije kod gledatelja. <strong>Neven Milijić</strong> (27) iz Pule 'zapeo' je na trećem pitanju koje je glasilo: 'Nastavite niz! 31, 28, 31, 30, 31...'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tarik napustio 'Potjeru' i vratio se 'Milijunašu'</strong></p><p>Ponuđeni odgovori bili su 28, 29, 30 i 31. Neven je dugo razmišljao, a kako bi došao do točnog odgovora pomagao mu je i voditelj <strong>Tarik Filipović </strong>(48), koji mu je nagovijestio da se radi o broju dana u mjesecima.</p><p>Neven je 'pogodio' da je odgovor 30. No gledatelji kviza su bijesni jer smatraju kako pitanje uopće nije konkretno i precizno te da može imati više odgovora. </p><p>- To uopće nije pitanje znanja. Dalo se prokužiti uz Tarikovu pomoć, ono s brojanjem po ručnim zglobovima ili eventualno da ti sine 'na prvu'. Na početku je većina pomislila da je riječ o nekom matematičkom nizu poput onih iz IQ testova, što je sasvim normalan. Tako je moguć odgovor i 32, što na sreću nije bilo ponuđeno - glasi jedan od komentara gledatelja. Zaključili su da je pitanje 'logički neosnovano'. </p><p>- Zašto bi itko povezao ove brojeve s danima u mjesecu? - pitali su se gledatelji. Tvrde kako točan odgovor ni nije ponuđen. </p><p> </p>