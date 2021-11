U sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu' Edin je planirao zaprositi Sanelu, no zbog njezinog lošeg raspoloženja, zaruke su propale. Vjernim gledateljima se nimalo nije svidjelo Sanelino žaljenje na druge kandidate, a mnogi vjeruju da je pokazala svoje pravo lice.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Što se dogodilo zaljubljenom paru? Jučer sve super, ljubav, to je to. Danas, Sanela upropasti prekrasnu večeru, spominje nebitne ljude, pa onda da joj nije svejedno spakirat kofere... pokušala sam razumjeti ju onako kao žena ženu, ali ne mogu. Sad se stvarno ponaša kao sto je Jasmin na vjenčanju rekao. Ženo, ako si sretna i voliš i znaš da si ispravno postupila, što te briga za nebitne ljude. Zar nije to sve mogla reći Edinu sinoć, ako ju je to tištilo, a danas se prekrasno provesti i biti bliže svome cilju. Udaji za Edina? - komentirala je gledateljica kojoj se nije svidio kraj romantične večere.

- Edine bježi, ima žena i u Bosni - savjet je jedne gledateljice Sanelinom novom partneru.

- Sanela je izjavila da se ona tu došla prezentirati kao dama, da vrijedi puno više od klinkica od 25 godina i da svoj život ne može spakirati u dva kofera... Ma koja ljubav, ženska se razotkrila u dvije rečenice - komentar je jedna pratiteljice.

- Ne mogu vjerovati da ju je on išao zaprositi, ni da je ona pokazala drugu stranu. Ona bi se očito samo dopisivala, jer ništa vise nije doživjela, po njenoj priči. Ne zna se tko je luđi - stoji u jednom od komentara.

- Od ove treba bježati glavom bez obzira - pisali su gledatelji.

- Počeo je kao 'Brak na pravu' sad je već teški 'CSI: BiH edition'... Ovdje bi i Horatio Caine digao ruke i otišao Erni u Amsterdam - primjećuje jedan gledatelj.