U posljednjoj epizodi 'Braka na prvu' Edin je na romantičnu večeru sa Sanelom ponio zaručnički prsten, no njezino loše raspoloženje natjeralo ga je da odustane od prosidbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sanela je cijelu večer bila neraspoložena zbog kritika koje su ona i Edin dobili na zajedničkoj večeri s ostalim kandidatima, koji ju se jako pogodili jer je 'emotivac'. Također, prestrašena je i zbog svojih osjećaja prema Edinu.

- Strah me, bilo bi nerealno da me nije strah. Znam da je osoba koja me voli, poštuje i cijeni, koja je tu za mene i koja će napraviti apsolutno sve za mene. To je jedan predivan osjećaj i koliko god da je predivan, ujedno je i zastrašujući jer to nikad u životu nisam imala - priznala je Sanela. Na večeri se nastavila žaliti Edinu zbog Mislavovih, Erninih i Jasminovih komentara.

- Nisam došla u show raditi 'show' nego sam se došla prezentirati kao normalna osoba, a ne neka luđakinja ili preljubnica - izjavila je, a onda joj se sve nakupilo i jednostavno je počela plakati.

- Komentari Jasmina i Erne, citirat ću: 'Kako je Edin mogao ostavit mlađu pi*ku za stariju. Sa 38 godina izgledam puno bolje nego neke sa dvadeset - rekla je.

- Najradije bih sad otišla doma, osjećam se kao pos*ano go*no. Tri tjedna sam trpjela onog debila i glumila mu je*enu služavku - rekla je o Jasminu, a Mislava optužila da je glumac i da je ljubomoran na njezinu ljubav.

- Ako imaš problem s alkoholom idi se liječi - dodala je, te istaknula kako će sutra ona napraviti 'show'.

- Žao mi je što sam njega povrijedila, nije zaslužio ovo večeras, sve sam mu upropastila…- rekla je na kraju o Edinu, a on je priznao da je pomalo razočaran jer nije tako zamislio njihovu posljednju romantičnu večeru.

- Sve je pošlo niz vodu, pošle su njezine suze i to ne možeš kontrolirati. Ova večer definitivno nije trebala ovako završiti, ali ne možeš uvijek dobiti sve što si zamislio, možda je ovo znak da sam trebao usporiti - zaključio je Edin, a njegovo veliko pitanje morat će pričekati bolje dane.

Andrea i Mislav su poslije panoramskog leta otišli na romantičnu večeru na kojoj su razgovarali pravoj svadbi izvan showa te su obilježili mjesec dana braka.

- Morao sam čekati 41 godinu da mi se ovo dogodi i nije mi žao što sam čekao. Želim nadoknaditi onu svadbu od pet, šest ljudi koju smo imali i to nekad brzo - iskreno je priznao Mislav, a Andrea se složila da ih u budućnosti čeka još jedno vjenčanje.

- On je baš moja osoba. Mislavove godine što je čekao nisu puno jer ovako nešto netko nikad ne doživi. Mislim da trebamo biti vrlo sretni i zahvalni što nam se ovo dogodilo - zaključila je.