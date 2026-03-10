Gledatelji jučerašnje 'Večere za 5' nezadovoljni ocjenama: 'Nek se sakriju, vidjet ćemo njih...'

Kvarnerski tjedan 'Večere za 5' svojim jelima otvorio je Lučano Grbac. Gosti su se na večeri dobro najeli i zabavili, ali je Lučano osvojio tek 64 boda. Naime, Vladimir se pokazao kao izrazito kritičan gost te je domaćinu za atmosferu dao sedam bodova, a za hranu tek četiri.

Za atmosferu je od Olge i Gordane dobio po devet bodova, od Sebastijana osam, a Vladimir je rekao kako je, realno, atmosfera bila osrednja pa je Lučanu dao sedam bodova. Za hranu je od Sebastijana dobio osam bodova, od Gordane devet, od Olge maksimalnih deset, a šok je uslijedio kad je došlo vrijeme da Vladimir da svoju ocjenu: „Čokolada i smokva nikako ne idu zajedno i zato dajem ocjenu četiri.“ Tako je Lučano za svoju večeru osvojio ukupno 64 boda.

Foto: RTL

Domaćin je za svoje goste prvo pripremio aperitive i male zalogaje inćuna i rajčice na kruhu. Za predjelo naziva 'Kvarnerska rapsodija' pripremio je zapečene Jakobove kapice i škampe koje je sirove marinirao u limunu i domaćem maslinovom ulju.

Za glavni jelo poslužio je 'Bodulski tanac', a riječ je bila o brudetu od hobotnice, sipe i škampi uz koje je kao prilog pripremio šurlice.

Uslijedio je desert 'Slatko od babe i deda', smokve kuhane u proseccu s kremom od mascarponea i ovčje skute, smokve u čokoladi, suhe smokve s dodatkom džema od smokvi.

Foto: RTL

Nakon pogledane epizode, na društvenim mrežama uslijedili su brojni komentari uglavnom nezadovoljnih gledatelja.

Nekima je bolji bio prethodni, zagorski tjedan.

"Zagorci...vratite se, bili ste odlični u svemu", "Za razliku od prošlog odličnog tjedna hrane i atmosfere ovo mi nije ni blizu", pisali su neki.

Drugi su pak komentirali Vladimirove ocjene.

"Ma nek se srami s 4 fuj", "Kako si mogao dati 4 čovjeku... Sramota", pisali su gledatelji.

Treći su pak hvalili Lučana i njegova jela:

"Svaka čast gospodinu", "Same pohvale!!! Nek se sakriju, kakve ocjene niske dali!!!! Sramota!!!! Vidjet ćemo njih ! Nije dobro, a sve pojedi!!!!!", napisali su revoltirani gledatelji.



