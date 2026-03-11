Gledatelji ljuti na Vladimira i njegove četvorke: 'Ovaj izgleda nije učio brojati dalje od 4...'

Ukrajinka Olga kuhala je drugi dan ovotjedne 'Večere za 5', a za večeru je osvojila 55 bodova. Vladimir je ponovno udijelio svega četiri boda za jela te šesticu za atmosferu! Od Lučana i Gordane dobila je osmice za jelo, a Sebastian joj je udijelio dvije sedmice.

Olga je za svoje goste servirala predjelo 'Venecijanski festival', glavno jelo od lososa koje je nazvala 'Aljaška avantura' te desert 'Francuski poljubac'.

Tijekom večere, Olga je organizirala ekipi i paljenje njihovih mana. Prije glavnog jela, pala je i kiša pa je Olga premjestila ekipu u kuću. "Olga u kuhinji izgleda neiskusno", komentirao je Vladimir.

Foto: RTL

Inače, Olga, iako Ukrajinka, dolazi iz Jadranova, gdje živi već više od 10 godina. U Ukrajini je radila kao prevoditeljica, a dugi niz godina radila je i na kruzeru, gdje je upoznala supruga. Trenutačno se bavi turizmom, a u slobodno vrijeme kuha i ide na ples. Ljubav prema kuhinji Olga baštini od svoje majke i najviše voli spremati deserte. Sklona je i eksperimentiranju, posebno s azijskom kuhinjom.

Foto: RTL

Nakon emisije, gledatelji su na društvenim mrežama 'opleli' najviše po Vladimiru i njegovim ocjenama.

"Kako mi ovaj bradonja antipatična osoba", "Ovaj izgleda nije učio brojati dalje od 4", pisali su neki, referirajući ne i na njegove ocjene od ponedjeljka, kada je također dao četvorku.

"Sve skoro pojeli i loše ocjene dali. Baš su bezveze. Kada se meni nešto ne sviđa, ja ne jedem", "Što daju malo bodova", napisali su neki na Facebooku.

Drugi su pak hvalili Olgu.

"Olga vesela, draga, trudi se, a oni svi samo kritiziraju.. Ne sviđa mi se..", zaključili su gledatelji nakon odgledane epizode.