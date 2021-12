Mislim da je to to i da će taj zajednički život trajati do kraja života, zadovoljno je konstatirala Sanela u sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu'. Avantura ovog sociološkog eksperimenta tako se približila kraju za Edina i Sanelu te su emisiju napustili ruku pod ruku.

Iako je rekla kako nije glumica i da su njene emocije stvarne, gledatelji joj nisu povjerovali. Gledateljice su iskritizirale i Sanelinu modnu kombinaciju.

Mnogi su ostali u čudu što je Sanela odjenula krznenu bundu iako je snimanje bilo u ljetno vrijeme kada su temperature bile poprilično visoke.

- Vani je 40 stupnjeva, a ona u krznenoj bundi. O Bože...- napisala je jedna od gledateljica.

- Nije bitno koliko je stupnjeva kad se treba reklamirati bunda - glasio je još jedan komentar.

- Od ljubavi se smrzava pa joj treba bunda. A dolje ljetne sandale. Netko bi rekao da je prava Bosanka- napisala je gledateljica te pokrenula raspravu na društvenim mrežama.

- Što to Bosankama fali? Bosanke se znaju odjenuti. Sanela možda i jest porijeklom Bosanka, ali nije odrasla u Bosni. Bosanke znaju kada je vrijeme za bunde, a bunda ne čini osobu ni garderoba. Važni su karakter, izgled i poštovanje - napisala je gledateljica koja je odlučila obraniti Sanelu.