Mislim da je to to i da će taj zajednički život trajati do kraja života, zadovoljno je konstatirala Sanela u sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu'. Avantura ovog sociološkog eksperimenta tako se približila kraju za Edina i Sanelu te oni emisiju napuštaju u zajedničkom zagrljaju.

Nju su posebno ganule Edinove riječi 'Ti si moje sunce, moje nebo, moje zvijezde, moj svijet i želim se buditi uz tebe i zaspati kraj tebe do kraja svog života'. Nakon silnih problema i svađa s ostalim kandidatima, oboje su spremni na novi korak u životu.

Iako je rekla kako nije glumica i da su njene emocije stvarne, gledatelji joj nisu povjerovali.

- Ništa od toga neće biti ona je jadna toliko da joj se to osjeti i po njezinom ponašanju. Jedino da se pomiri s tim koga bi ona htjela, ali taj neće nju i to je tako, nema više. Prošla baba kolačima - napisao je gledatelj.

- Od toliko cura u Bihaću ti tu došao tražit curu - dodao je drugi.

S druge strane, bilo je onih koji su sretnom paru poželjeli i sreću u zajedničkom životu.

- Želim im sreću i ljubav - poručio je gledatelj.