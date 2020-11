Gledatelji nezadovoljni finalom: 'Šarić i Lara su bili puno bolji...'

Nakon što su voditelji proglasili pobjednika devete sezone showa, na društvenim mrežama počeli se raspravljati je li ishod pošten ili nije. Šarićevi i Larini fanovi tvrdili su da se dogodila nepravda

<p>Finale showa 'Zvijezde pjevaju' sinoć se emitiralo uživo, za razliku od ostalih prikazanih epizoda koje su unaprijed snimane tijekom ljeta. Bio je to trenutak da snage odmjere dva najbolja para; <strong>Marko Kutlić</strong> i <strong>Arija Rizvić</strong> te <strong>Ivan Šarić</strong> i <strong>Lara Antić Prskalo</strong>. Pjevali su dvije pjesme koje su već imali prilike izvoditi tijekom sezone, a treća je bila premijerno izvedena. Upravo ona je, ako je suditi prema komentarima žirija, ali i vjernih gledatelja, presudila i odlučila o pobjedi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Barbara Kolar u '24 pitanja'</strong></p><p>Ivan i Lara pjevali su tako 'Human' kantautora Rag'n'Bone Mana, hit Ilana Kabilja 'Kad nema ljubavi' te za kraj, Massimovu 'Iz jednog pogleda', ali na malo drugačiji način.</p><p>Četveročlani žiri kojeg čine <strong>Danijela Martinović</strong>,<strong> Mirela Priselac Remi</strong>, <strong>Jurica Pađen</strong> i <strong>Marko Tolja</strong> komentirali su izvedbe kao i inače. </p><p>- Moram priznati da se u niti jednom trenutku nije čuo Massimo i po meni to znači da ste uspjeli - konstatirao je Tolja. </p><p>S druge strane, Arija i Marko rasplesali su se na 'Disco Inferno' The Trammpsa pa su zapjevali 'Budi moja voda' riječkog benda Laufer te 'Feeling Good' glazbene ikone Nine Simone. Žiri je bio oduševljen izvedbom, a Remi je zaključila da se na kraju mora pokazati maksimum, što su, po njezinu mišljenju, Arija i Marko i učinili. </p><p><strong>Barbara Kolar</strong> (50) i <strong>Duško Ćurlić (</strong>52) vodili su nas kroz program, imali dugu pauzu prilikom proglašenja pobjednika kako bi postigli dramatičnost, a onda su proglasili Ariju i Marka pobjednicima devete sezone. Kao što to inače biva, dežurni dušobrižnici na društvenim mrežama počeli su komentirati ishod finala. </p><p>- Ne mogu vjerovati. Pa je ne mogu doći sebi. Iskreno, bolji su bili Šarić i Lara, koju obožavam, obožavam njen vokal, bili su i Arija i Marko dobri, ali ne za pobjedu. Ovo mi je baš teško sad palo - komentirala je jedna pratiteljica, a druga se složila pa nadodala: </p><p>- Kroz cijelu emisiju Šarić i Lara su bili bolji, ali u finalu sa zadnjom pjesmom su bili bolji Arija i Marko. Ali samo u ovoj zadnjoj emisiji. Tako da, ukupno, trebali su pobijediti Šarić i Lara, ali eto. Čestitam im...</p><p>Naravno, bilo je i onih koji su bili zadovoljni što je njihov par proglašen najboljim.</p><p>- Ma nemojte tako, bilo je savršeno finale, oba para su jednako fantastična, imali su prekrasne izvedbe! Stvarno nije moglo bolje. I Remi je rekla da je ovo najbolje finale - zaključila je jedna gledateljica. </p>