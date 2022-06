Gledatelji o Steli: 'Stalo joj je samo do samopromocije, a Tomislav je tako dobar dečko...'

Zahvaljujući dragom Bogu i mome pokojnom tati ovako pjevam. Kad bi on pjevao po kući, ja bih se rasplakao i zato sam ovako to otpjevao, rekao je Tomislav u emisiji 'Ljubav je na selu', a Stela i on na kraju su pobijedili u pjevačkom natjecanju te za nagradu, između ostalog, dobili i seksualna pomagala.

Nakon veselog tuluma ujutro je Stela imala nekoliko ozbiljnih pitanja za Tomislava.

- Misliš li da smo prebrzo ušli u sve ovo? - pitala je, a Tomislav joj je odgovorio da mu nije prebrzo jer ju je htio imati uz sebe. Stela je rekla Tomislavu i da ga jednog dana želi vidjeti kao zrelu osobu.

- Potrudit ću se radi nje stati na svoje noge i biti bolji prema njoj - zaključio je najmlađi farmer.

Dio gledateljstva smatra da je Steli stalo samo do vlastite promocije te da od ljubavi, barem s njezine strane, nema ništa.

- Žao mi je što će na kraju patiti jer je njoj samo do samopromocije, a ništa od ljubavi nema - stoji u komentaru.

- Tomislav je dobar dečko. Pomalo naivan ali ipak mislim da ima neku drugu stranu koju pokaže kad treba - zaključila je gledateljica.

Drugi pak smatraju da je ipak malo prerano za zaruke.

- Kakva ljubav i zaruke za 2, 3 tjedna? Nisu se pravo ni upoznali - zaključila je treća

