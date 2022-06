U 'Ljubav je na selu' Tomislav i Stela otkrili da se vole, a Damir i Josephina žele održati vezu

U novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' prvi su se susreli Ruža i Milan, a ona je odmah komentirala da joj je žao što nije promijenio svoj stil.

- Ja sam tebi nešto pripremila.. - započela je Ruža te iz torbe izvadila mobitel i pokazala mu fotografiju njega koju je fotošopirala dodavši mu bradu i maknuvši kosu.

- Napravila sam te kakav bih ja voljela da ti budeš muškarac - objasnila je farmeru.

- Jesi vidio koliko bi izgledao mlađe da si me poslušao! - nastavila je Ruža, a Milan je priznao da bi zbog nje možda i promijenio imidž.

- Milan i ja smo našli samo prijateljstvo - otkrila je Ruža.

Stela je pak rekla da se ona i njezin zaručnik Tomislav druže kao i svaki drugi zaručnički par.

- Dosta se čujemo, razgovaramo, kao normalan par koji se zaručio i misli stvoriti zajedničku budućnost - objasnila je. Tomica je priznao da ju je jedva čekao zagrliti, a Stela je priznala da je osjetila leptiriće u trbuhu.

- Budim se svako jutro sretan kad se čujemo i kad te vidim - priznao joj je Tomica.

- Ja ne volim ljubav pokazivati riječima, već djelima pa smo tu različiti, ali isto osjećam prema tebi - rekla mu je Stela.

Nakon susreta pred vilom i s voditeljicom Anitom, Milan je otkrio da niti s njegove strane nema ljubavnih iskri. Ines i Kruno stigli su sljedeći.

- Između mene i Krune je velika distanca, ali s njegove strane, ne s moje - otkrila je Ines Aniti, a Kruno je rekao da je u dobrim odnosima s Ines.

I Branka i Ljubicu Anita je pitala je li se među njima rodila ljubav, no nije naišla na plodno tlo.

- Između nje i sebe ne vidim neke emocije, ali vidjet ćemo, pokazat će budućnost - rekao je Branko te dodao da nikakav brak nije na vidiku jer se najprije moraju i pošteno poljubiti.

- Za sada želim ostati na prijateljstvu pa da vidimo gdje njegov put vodi - zaključila je Ljubica.

Stela i Tomislav pred Anitu su stigli nasmijani, a na pitanje kako su, imali su spreman odgovor.

- Vremenska prognoza je odlično! - veselo je rekla Stela dok se Tomica našalio da ih malo vrijeme zeza. Anita je bila ugodno iznenađena kad su joj otkrili da su se i zaručili.

Kad su stigli Ivo i Kate, najstariji farmer Aniti je rekao da je i kod njega pala prosidba, koja nije uspjela, no on neće odustati.

- Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da Kate kaže da - rekao je Ivo, a Kate je otkrila da su se čuli svaki dan, baš kao i Josephina i Damir.

- Čujemo se na dnevnoj bazi, a iako je bilo prilike da se vidimo, nismo se vidjeli do sada - objasnila je Jospehina. Anita je primijetila da su jedini par koji je pred nju došao držeći se za ruke.

- Jeste li vi sada par? - upitala ih je voditeljica.

- Znao sam da ćeš to pitati. Idemo korak po korak - rekli su skoro u glas.

- Ja gajim nadu da nešto bude - poslije je u kameru rekao Damir.

Kad su se svi okupili u istarskoj vili i nazdravili, pozdravila ih je Anita. Branko je pred svima Ljubici poklonio med, no ona nije mislila da je to poklon koji bi trebala dobiti. Ruža je ponovila da kada bi promijenio imidž, Milan bi joj se više svidio. Damir je priznao pred svima da je Josephini napisao pjesmu jer ga je inspirirala, a Ines je otkrila da joj nije krivo što je 'zamjena' za Irenu.

- Ja sam došla do cilja i sretna sam - iskreno je rekla Ines dodavši da je pokušavala šest godina.

- Moj cilj je bio doći do finala pa makar to bio i Kruno takav kakav je - zaključila je.

Nakon što su podijelili iskustva, Anita je svima podijelila kartice s pjesmama koje će otpjevati na tulumu, odnosno uvjerljivo otvarati usta kako bi nalikovali na pjevače tih pjesama. Kate se malo naljutila jer je Ivo ignorirao zadatak koji im je zadala Anita, kao što se i Ines ljutila na Krunu.

- Ja sam ta koja je spasila kompletnu situaciju - na kraju izvedbe je kazala Ines. Damir i Josephina sve su nasmijali svojim nastupom jer su zamijenili uloge i cipele pa je Damir obuo Josephinine štikle, a ona njegove cipele.

Svi su se složili da je nastup Stele i Tomice bio najemotivniji a mnogi su se začudili vidjevši sramežljivog Tomislava kako lijepo pjeva.

- Zahvaljujući dragom Bogu i mome pokojnom tati ovako pjevam. Kad bi on pjevao po kući, ja bih se rasplakao i zato sam ovako to otpjevao - rekao je Tomislav, a Stela i on na kraju su pobijedili u pjevačkom natjecanju te za nagradu, između ostalog, dobili i seksualna pomagala.

Nakon veselog tuluma ujutro je Stela imala nekoliko ozbiljnih pitanja za Tomislava.

- Misliš li da smo prebrzo ušli u sve ovo? - pitala je.

- Nije mi prebrzo jer sam htio imati tebe uz sebe - rekao joj je Tomislav, a ona mu je rekla da ga želi jednoga dana vidjeti kao zrelu osobu.

- Potrudit ću se radi nje stati na svoje noge i biti bolji prema njoj - zaključio je najmlađi farmer.

Kate je zaključila da između nje i Ive nema budućnosti ukoliko se on ne promijeni. Josephina je željela definirati odnos s Damirom pa ga je pitala što su oni sada, no dobila je protupitanje.

- Meni treba čvrsta muška ruka u životu da se mogu opustiti i osjećati sigurno - rekla mu je Josephina.

- Ja bih volio da više dana provodimo zajedno - rekao joj je Damir.

- Na početku je sam nju prvu htio izbaciti, a sada ovo ne bih promijenio nikada. Ona je definitivno zavrijedila mene, naravno, kao i ja nju' - romantičan je bio Damir.

Anita je za kraj upitala 'ponavljačice' 'Ljubav je na selu', Ljubicu, Ružu i Ines dolaze li u emisiju po ljubav ili da se pokažu na televiziji.

- Što točno ne valja da dođete do kraja i opet vam se ta osoba ne svidi? - bila je izravna Anita.

- Naravno da smo došle po ljubav, ali neke stvari se dogode, a neke ne - rekla je Ines.

- Ja sam došla naći ljubav, ali čini se da imam previsoke kriterije - zaključila je Ruža.

