Gledatelji oduševljeni Tonijevim izborom: 'Stankica je lijepa i ostvarena žena, svaka čast...'

Toni Šćulac napokon je otkrio gledateljima popularnog showa 'Gospodin Savršeni' koja je kandidatkinja osvojila njegovo srce.

Zadnju ružu dobila je Stankica, a gledatelji su oduševljeni njegovom odlukom.

- Ajde hvala Bogu da se jednom u nekom showu dogodi i da netko izabere stariju od sebe, lijepu i ostvarenu ženu, a ne nekakvu balavicu koja nema ni jedan posto života u sebi. Nikako mi se ovaj Toni nije sviđao, ali sada svaka čast za ovo - glasio je komentar na društvenoj mreži Facebook.

Pojedini gledatelji priznali su i kako su imali osjećaj da će Toni izabrati upravo Stankicu.

- Ne mogu opisati koliko mi je drago što je Toni odabrao Stankicu. Ne radi se samo o tome da mu je bliža po godinama. Ona je jedna predivna, uspješna, zrela, topla i vesela osoba, koja mu je po mom mišljenju, više kompatibilna. Imala sam neki osjećaj da će nju odabrati. Svaka mu čast na tome što je shvatio da je ona žena za njega - pisali su gledatelji u komentarima.

Osvrnuli su se oni i na drugu finalisticu, Karolinu koja je priznala kako ju je Tonijeva odluka iznenadila.

- Karolina je još dijete od 23 god, koje nije znalo pokazati sto bi sa svojim osjećajima. I sama je ostala zbunjena. Stankica je iskusna i dobro je dozirala. On je divan, odgojen, kulturan i pametan dečko. Da je vise takvih - rekli su gledatelji.

Prisjetimo se, kada je Stankica došla na destinaciju i prišla 'Savršenom' on joj je odlučio priznati svoje osjećaje.

- Samo mi kroz glavu prolazi da ne mogu vjerovati da stojim ispred ovakve žene. Hvala ti od srca što si me pustila da ti se približim. Ne samo da si mi rekla da netko mora biti poseban da ti se približi već si mi to i pokazala. Upravo zato cijela ova naša priča je od početka u mojim očima bila savršena i ništa se nije promijenilo. Ti se savršena žena u koju sam se ja zaljubio do ušiju. Moje srce pripada tebi - rekao je kroz osmijeh Toni.

