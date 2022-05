Toni odabrao Stankicu: 'Ti si savršena, moje srce pripada tebi i naša priča počinje sada'

Došlo je vrijeme da Toni u popularnom showu 'Gospodin Savršeni' donese odluku. Za njegovo srce u finalu borile su se dvije djevojke, Stankica i Karolina.

Naime, prva je do njega došetala Karolina kojoj je odmah uputio komplimente, ali joj rekao i svoju odluku.

- Moram te razočarati, ali moje srce pripada drugoj - rekao je Toni Karolini te naglasio da je njihova priča bila bajkovita te da će cijeli život pamtiti to što su doživjeli.

Nakon toga je došla Stankica.

- Prekrasna si - rekao joj je Toni.

- Samo mi kroz glavu prolazi da ne mogu vjerovati da stojim ispred ovakve žene. Hvala ti od srca što si me pustila da ti se približim. Ne samo da si mi rekla da netko mora biti poseban da ti se približi već si mi to i pokazala. Upravo zato cijela ova naša priča je od početka u mojim očima bila savršena i ništa se nije promijenilo. Ti se savršena žena u koju sam se ja zaljubio do ušiju. Moje srce pripada tebi - rekao je kroz osmijeh Toni.

- Ovo je više od onoga po što sam došao i ja sam najsretniji čovjek - zaključio je Toni te zadnji put dan Stankici ružu i strastveno su se poljubili.

Pobjednica, a ujedno i odabranica srca našeg Gospodina Savršenog je Stankica.

- Split, Banja Luka, gdje god! Ne sumnjam da se nećemo snaći bilo gdje, smatram da sad imam savršenu osobu pored sebe - rekla je Stankica.

