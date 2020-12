Gledatelji raspravljaju: Treba li mijenjati pravila pa da pobijedi onaj tko je izgubio najviše kila?

<p><strong>Dominik Kračun </strong>(23), <strong>Matej Petrović </strong>(26), <strong>Marica Korolija </strong>(33) i <strong>Ante Miletić </strong>(26) borili su se za pobjedu u showu 'Život na vagi'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Matej je pobijedio, izgubivši 67,9 kilograma, odnosno izgubio je 44,7 posto svoje tjelesne mase i tako odnio kući 170.000 kuna.</p><p>No, mišljenja gledatelja su podijeljena oko izbora pobjednika. Ne misle svi da je Matej trebao pobijediti.</p><p>Mnogi gledatelji su po društvenim mrežama pisali kako im je Ante bio favorit te da je on trebao pobijediti. On je bio najteži kandidat pete sezone.</p><p>U show je ušao sa 200,7 kilograma, a na vaganju u finalu imao je 117,7 kilograma, što znači da je skinuo 83 kilograma! </p><p>- Nije pošteno! Ante je izgubio 83 kile i trebao je on pobijediti. Bio je moj favorit - pisali su korisnici društvenih mreža, preispitujući pravila showa. </p><p>Naime, po pravilima je pobjednik onaj tko izgubi najveći postotak ukupne tjelesne mase, a ne onaj tko je izgubio najviše kilograma, što po mnogima nije fer pa su na internetu neki pisali kako bi trebalo mijenjati pravila showa.</p><p>Upravo je Ante skinuo najviše kilograma, no ipak nije pobijedio jer je Matej izgubio najveći postotak tjelesne mase.</p><p><strong>GLASUJTE U NAŠOJ ANKETI: Treba li mijenjati pravila showa?</strong></p>