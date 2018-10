Gledatelji se ljute na žiri: 'Za koga su čuvali zlatni gumb?'

Nastup Denisa Barte (20) u sinoćnjoj epizodi 'Supertalenta' izmamio je suze kod publike i članova žirija. Glazbenik iz Sarajeva s epilepsijom, autizmom i sljepoćom od rođenja odabrao je pjesmu Olivera Dragojevića, 'Oprosti mi pape' i potaknuo emocije.

Iako je Denis od žirija dobio četiri 'da' i prolaz dalje, gledatelji 'Supertalenta' ipak zamjeraju žiriju jednu stvar.

Naime, mnogi smatraju da je Denis zaslužio zlatni gumb koji znači automatski prolaz u finale.

- Za koga su čuvali zlatni gumb. Pa ovaj dečko je taknuo srca svima. Zar to nije najveći talent danas. Respect roditeljima - zapitala se jedna komentatorica dok je druga dodala: 'Toliko ste dirnuti vi u žiriju da mu ipak niste dali zlatni gumb.... on ga je zaslužio, on je trebao dobiti taj gumb'

Komentari su bili puni pohvala i riječi podrške za mladog glazbenika, a bilo je i onih koji su pokušali pronaći logično objašnjenje.

- Pa svi tupite o zlatnom gumbu a emisije i kandidati ne idu po redu,vjerojatno su svi iskoristili gumbe - napisala je jedna obožavateljica.

