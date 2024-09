Gledatelji su ponovno opleli po Mihaelu: 'Jako dobra ekipa, ali on možda kalkulira. Nije u redu'

Umirovljenica Manda Monika Mikala ugostila je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5'. Za večeru u svom domu u Požegi dobila je 39 bodova! Svi su joj udijelili desetke, osim Mihaela koji je domaćici dao devetku. 'Sve je bilo ok, samo da je bilo malo pečenije meso', objasnio je Mihael.

Gledatelji su, kao i proteklih dana, pohvalili Moniku Mandu, Snežanu i Karla.

Foto: RTL

- Najbolji ste do sada, bravo - pisali su na društvenim mrežama.

Mihael im se zamjerio zbog davanja nižih ocjena.

- Jako dobra ekipa. Možda Mihael malo kalkulira, ali budemo vidjeli sutra, bravo ekipa - stoji u jednom od komentara.

- A nije mu bilo u redu dat 9 - napisali su.

Foto: RTL

- Opet ON. Dobro nakon sedmice bolja je devetka - zaključili su.

Inače, Monika Manda je večeru pripremila od šunke, slanine, domaće kobasice, svinjskih rebara, paprike, jagoda i čokoladnih listića.

Foto: RTL

Ekipu je odlučila ugostiti zbog novog iskustva i želje da pokaže svoje kulinarske sposobnosti. U životu je najviše opušta uređivanje vrta.

- Imam dvije kćeri, jednog sina, unučad. Sretna sam, svi su dobro, živi, zdravi i ok. Ne volim trač, imam svoj cilj života, živim kako ja želim i hoću. Dosta sam vesela i to je to - ispričala je o sebi Monika, koja je ranije sudjelovala i u showu 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL