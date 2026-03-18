Obavijesti

Show

Komentari 0
NE SLAŽU SE S OCJENAMA

Gledatelji 'Večere za 5' kritični prema Mladenu, unatoč visokim bodovima: 'Tužno za gledati...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
13
Foto: RTL/Canva

Mladen je od gostiju dobio ukupno 71 bod, ai gledatelji nisu bili oduševljeni njegovom večerom ni gostoprimstvom

Drugi dan ovotjedne ‘Večere za 5’ obilježila je opuštena atmosfera i egzotični meni vozača Mladena Borkovića, koji je osvojio ukupno 71 bod. Ugostio je Snežanu, Željku, Marjana i Marina te im priredio večer u znaku azijskih okusa, ali i klasičnih palačinki.

Večer je započela neobičnim dočekom – umjesto aperitiva, gosti su dobili čaj, uz Mladenovu najavu da je danas jedno detoks druženje.

Za predjelo je pripremio proljetne rolice pod nazivom ‘Slatko kao ljubav - kiselo kao razvod’, uz dodatke iz vlastitog vrta i domaće maslinovo ulje. Gosti su bili zadovoljni.

Foto: RTL

Glavno jelo ‘Nji-hao’ - piletina s umakom od kamenica i povrćem uz aromatičnu rižu izazvalo je podijeljene reakcije. 

Za desert je poslužio palačinke uz razne namaze, što je dodatno podiglo raspoloženje - ekipa je čak i zapjevala.

Na kraju, ocjene za hranu bile su šarolike - Marin je dao deset, Željka devet, a Snežana i Marjan po osam bodova. Za atmosferu je dobio po deset bodova od Željke i Marina, devet od Snežane, a Marjan je iznenadio ocjenom sedam: „Sve je bilo super, ali bilo je vidljivo da je Mladen bio baš umoran.“

Foto: RTL

Tako se, s osvojenim 71 bodom, Mladen smjestio ispod Željke na ovotjednoj ljestvici.

Ipak, gledatelji su uočili neke nedostatke večere koji očito nisu smetali natjecateljima. Primjerice, na stolu nije bilo stolnjaka, za desert Mladen nije dao tanjure pa su gosti palačinke jeli iz ruku, a cijelo je vrijeme na sebi imao pregaču.

"Tužno za gledati. Stol bez stolnjaka. Glavno jelo grubo servirano. Desert bez tanjurića. Domaćin jede sam desert. Domaćin se nije udostojio ni majicu presvuci. Negledljivo", napisao je netko na društvenim mrežama.

Foto: RTL

"Previše dobio, ono nije niti za 6!", "Za hranu nije zaslužio više od 5", pisali su drugi gledatelji.

No, bilo je i onih zadovoljnih, manje kritičnih prema sinoćnoj Mladenovoj večeri i gostoprimstvu.

"Pa dobro, za trud", "Meni top", stoji u komentarima.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

U Večeri za 5 kuhat će Mladen: Vozač je filmskih i TV ekipa, sad je odlučio stati ispred kamere
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026