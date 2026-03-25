Gledatelji 'Večere za 5' nisu zadovoljni viđenim kod Mateja: 'Jelo k'o s lopatom nabacano'

Drugi dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' kuhao je fitness instruktor i mladi tata Matej. Gostima se njegova večera svidjela pa je za hranu osvojio 32 boda, a ukupno visokih 70 bodova.

Ines je bila oduševljena večerom pa je Mateju dala deset, kao i Mario, Danira i Maciej su mu dali po šest bodova. Za atmosferu je ipak osvojio nešto više bodova, gotovo maksimalan broj - dobio je po deset bodova za atmosferu od svih, osim od Danire koja mu je dala osam bodova..

Predjelo koje je domaćim pripremio bio je 'Jozekov snack', a ime je dobilo po nadimku Matejevog sina. Sastojao se od zapečenog sendviča, to jest, pizza tosta u koji je dodao još i barbecue, to jest, roštilj umak.

Foto: RTL

Matej je za glavno jelo pripremao 'Njoke na moj način' - njoke je pomiješao sa slaninom i vrhnjem, na to stavio pečenu piletinu, prethodno mariniranu u limunu i senfu i sve skupa prekrio ribanim sirom i zapekao u pećnici, a kao prilog pripremio je grčku salatu.

Za desert je poslužio 'Spiderman sladoled', s proteinom sirutke, jogurtom i šumskim voćem, koji svojom bojom podsjeća na stripovskog junaka. „Zdrav je desert, ima dosta proteina, a nema puno kalorija i nema puno masti, a osvježavajući je i ukusan, posebno ljeti“, komentirao je domaćin.

Foto: RTL

Iako je Matej dobio prilično visoke ocjene, zadovoljno večerom ne dijele gledatelji koji su na društvenim mrežama pisali svoje zamjerke.

"Tri slijeda hrane, tri katastrofe, ne znaš koje jelo gore, totalni promašaj", "Ništa posebno, srednja žalost", napisao je netko.

"Glavno jelo ko s lopatom nabacano,.....ma sve skupa ništa", jedan je od komentara.

Nekim je gledateljima pak glavni problem u ovotjednoj ekipi za stolom.

Foto: RTL

"Nisu baš neka ekipa!!!", "Grozna ekipa" i "Kalkulatori", pisali su nezadovoljni gledatelji.

Ipak, ima i onih kojima se svidjelo što je Matej pripremio za svoje goste.

"Bravo Matej", piše u jednom komentaru.

