FOTO Godine im ništa ne znače: Ove poznate dame ne kriju da ih privlače mlađi frajeri...

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, ali i pjevačica Maja Šuput, Tatjana Dragović...
Glumica Petra Dugandžić (49) je u listopadu 2024. godine iznenadila javnost objavom da se u tajnosti udala za nigerijskog nogometaša Maka Noblea (24), čije je puno ime Goziembah Noble Makuochukwu.
Romansa koja je počela u Africi, kamo je Petra otputovala u vlastitom aranžmanu, pretvorila se u ljubavnu priču dostojnu filmskog platna.
- Zaljubila sam se u način na koji Mak razmišlja, u to kako otvoreno voli i poštuje ženu. A tu je i uzrečica 'kada jednom probaš crno, više nema povratka', koja se kod mene pokazala točnom - ispričala je tad glumica za Story.
Par se dugo dopisivao i održavao vezu na daljinu, a onda je Mak došao u Hrvatsku s turističkom vizom.
- Čim je došao, počeo je trenirati i dok mu je vrijedila turistička viza, igrao je za jedan naš trećeligaški nogometni klub. Bili smo sretni što smo zajedno i pokušavali smo naći način da odmah produžimo vizu da se ne mora vraćati u Nigeriju - objasnila je Petra.
Kad mu je viza istekla, morao se vratiti u Nigeriju, ali njih dvoje nisu odustali: 'On se o svemu raspitao kod sebe, ja u Hrvatskoj i nakon toga sam otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz zezancije dobacila 'daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala 'nigerijskog oca', koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'.
- Kada dođete ovamo s nigerijskim vjenčanim listom, morate ga prevesti i legalizirati, a kako u Hrvatskoj nema nigerijske ambasade, otišla sam u Budimpeštu da bih dobila potrebne pečate i s tim papirima išla našem matičaru kako bih dobila hrvatski vjenčani list. Uz njega se predaje zahtjev za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, koji sam napokon dobila i Mak je mogao doći u Zagreb. Već u roku dva mjeseca igrao je u višoj nogometnoj ligi jer se 'gospođa menadžerica' potrudila - dodala je.
Prošlog su ljeta na luksuznoj jahti 'uhvaćeni' Šime Elez i popularna pjevačica Maja Šuput (46). Od tada su gotovo nerazdvojni, a često objavljuju i zajedničke fotografije na društvenim mrežama.
Maja je od Šime starija 19 godina.
Kemija između njih stvorila se na snimanju spota za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'.
Priča između Maje i Šime krenula je nakon što je on u jednom intervjuu između nje i Franke Batelić birao Franku, a Maja se na to 'naljutila'. Šime ju je kasnije nazvao i tu je sve krenulo.
Sada je iza njih već nekoliko zajedničkih dalekih putovanja na kojima strasti ne nedostaje.
Nedavno su se prvi put zajedno pojavili i na crvenom tepihu.
Bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (56) u kolovozu 2024. godine potvrdila je prekid s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem (47).
- Ponukana brojnim napisima u medijima o prekidu moje veze popraćenim sugestivnim interpretacijama svake moje Insta objave, želim reći sljedeće: Da, Većeslav i ja prekinuli smo vezu - napisala je tad na društvenim mrežama.
Za vezu Vlatke i Većeslava se saznalo lani u travnju 2024., a kako je tad rekla bila je to ljubav na prvi pogled.
- Fatalni susret se dogodio na aerodromu i bilo je potpuno neočekivano. Čak sam nedavno izjavila da neću više živjeti u Hrvatskoj, no onda sam upoznala njega... Eto, jako sam zaljubljena, što se nadam se i vidi - poručila je.
Zbog ljubavi se vratila u Hrvatsku nakon što je neko vrijeme živjela u Irskoj.
Dubrovački glazbenik i model Vlaho Arbulić osvojio je 12 godina stariju bivšu manekenku Tatjanu Dragović (48).
Upoznali su se 2014. u jednoj zagrebačkoj teretani, a svoju su ljubav obznanili godinu dana nakon što se Tatjana razvela od bivšeg supruga Gorana Ivaniševića, s kojim ima dvoje djece.
Kad su se upoznali, Vlaho je bio student na Fakultetu elektronike i računarstva.
A Tatjana je iste godine rodila kćer Lucu u jednoj privatnoj zagrebačkoj klinici.
Pjevačica Žanamari Perčić (44) u braku je sa šest godina mlađim partnerom, basistom Mariom od 2014.
Par ima i kćer Gabrielu, a dragocjene trenutke iz svog privatnog života Žanamari često dijeli i na svom Instagram profilu.
Bivša manekenka Iris Livaja i nogometaš Marko Livaja (32) vjenčali su se u svibnju 2022. godine, nakon osam godina veze.
Par ima dvoje djece, a Iris je od svog supruga starija čak 14 godina.
Savršen su primjer para koji dokazuje kako razlika u godinama zaista nije bitna za pronalazak sreće u ljubavi.
Glumački par Jelena Perčin (45) i Momčilo Otašević (36) bili su u braku od 2018., a da se razvode, Perčin je otkrila početkom 2023.
- Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju pa neću ni o rastavi - rekla je tad za Gloriju i nastavila:
- Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece.
Prije Momčila, glumica od 2008. do 2011. bila u braku s poduzetnikom Kristijanom Babićem dok danas ljubi glazbenika Antu Gelu.
Glumica Nina Violić (54) je 18 godina mlađeg glumca Milana Marića upoznala u Beogradu 2014.
Bili su u vezi godinu i pol, a prekinuli su, kako su ranije rekli, jer su zbog poslovnih obveza teško održavali vezu na daljinu.
Glumica Zrinka Cvitešić (46) od 2014. godine je u vezi s pet godina mlađim Nikom Kranjčarom, no o svojoj vezi ne žele govoriti u javnosti.
Prije toga, Karlovčanka je bila s glazbenikom Hrvojem Rupčićem.
Pjevačica Severina (53) i 15-godina mlađi bivši srpski nogometaš Igor Kojić vjenčali su se 2015.
Činilo se kao da njihovoj ljubavnoj sreći nema kraja, sve dok u kolovozu 2021. godine nisu objavili da se razvode.
- Odluku o razvodu smo donijeli zajednički i sporazumno te ju nećemo dodatno komentirati kao što nismo komentirali našu razdvojenost.Moja posvećenost sinu i borba za skrbništvo u mom su punom fokusu proteklih 20 mjeseci. Igor je bio divan partner, podrška i oslonac u teškom razdoblju mog života i želim mu svu sreću svijeta - rekla je tad Severina za Jutarnji list.
Par se upoznao u veljači 2015. na njezinom koncertu u Beogradu preko menadžera Edvina Softića, a zaljubili su se na prvi pogled.
Glumica Eva Mendes (52) uspjela je osvojiti šest godina mlađeg kolegu Ryana Goslinga.
Eva i Ryan zajedno su od 2011. godine, a upoznali su se na snimanju hvaljenog filma 'The Place Beyond the Pines'.
Imaju kćer Esmeraldu i sina Amanda.
Glumački par Hugh Jackam (57) Deborra-Lee Furnes (70) iznenadili su sve u rujnu 2023., kad su objavili da se razvode nakon 27 godina braka.
- Bili smo blagoslovljeni da provedemo gotovo tri desetljeća zajedno kao muž i žena u prekrasnom braku punom ljubavi. Naše se putovanje sada mijenja i odlučili smo se razdvojiti kako bismo nastavili s osobnim rastom - poručio je par pa dodao:
- Obitelj nam je bila i uvijek će nam biti najveći prioritet. U ovo sljedeće poglavlje ulazimo sa zahvalnošću, ljubavlju i dobrotom. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok prolazimo kroz ovu tranziciju.
Deborra-Lee i Hugh bili su u braku od 1996. godine. Mnogi su ih smatrali jednim od najskladnijih holivudskih parova jer uz njih se nikad nije vezao niti jedan skandal.
- Mislim da u vezama samo morate biti svoji. Čak i u dijelovima koje ne volite, zbog stvari kojih se sramite ili što ste učinili krivo. Ako ste u situaciji u kojoj možete biti ono što jeste i zaista iskreni, to je dobar početak - rekao je glumac u jednom intervjuu 2019.
Glumački par Lisa Bonet (58) i Jason Momoa (46) razveli su se prošlog ljeta.
Dogovorili su se oko svega, pisali su strani mediji.
Dijelit će skrbništvo nad djecom i oboje će jednako plaćati njihove troškove.
Glumica Kate Beckinsale (52) u travnju 2019. prekinula je četveromjesečnu vezu s 20 godina mlađim komičarom Peteom Davidsonom.
Izvor blizak paru tad je rekao da je kratka, ali vatrena romansa između para završila.
Unatoč ljubavnom brodolomu, par je navodno ostao u prijateljskim odnosima.
Glumica Demi Moore (63) nikad nije skrivala da voli mlađe muškarce, a to je tijekom godina i dokazala svojim izborom partnera.
Nakon razvoda od 15 godina mlađeg glumca Ashtona Kutchera 2013., ljubila je Seana Fridaya (39), Nicka Jonasa (33)...
- Kad smo se Ashton i ja vjenčali 24. rujna 2005., u te dvije godine našeg zabavljanja već smo prošli puno ozbiljnih izazova. Nije djelovalo kao da srljamo u nešto, zapravo potpuno suprotno. Slavili smo ljubav, koja je već prošla vatreno krštenje - napisala je u Moore u svojim memoarima 'Inside Out'.
