U trećoj epizode zagrebačkog tjedna 'Večere za 5 selu' kuhao je umirovljenik Željko iz Jalševca u Gornjoj Dubravi. Pripremio je predjelo naziva Ptičja gnijezda u zelenoj travi, glavno jelo Mesna fešta i desert Žuti cvijet na bijelom snijegu.

Željko se potrudio i oko atmosfere na večeri te je goste dočekao s harmonikašem i zapjevao. Na kraju večere pojavili su se svirači kao iznenađenje za Ivanov rođendan.

Iako su pohvalili Željkovo gostoprimstvo, gosti su imali brojne zamjerke na njegova jela. Najviše su kritizirali predjelo i desert, a najglasniji kritičar bio je Ivan.

Gledatelji su oštro osudili njegovo ponašanje, a za Željka su imali brojne pohvale, kao i za Senu.

- Ovdje su pristojni i topli samo Željko i Sena - zaključila je gledateljica na Facebooku.

- Deda Željko je super - glasio je jedan od komentara podrške domaćinu.

- Ivan želi pobjedu... igra podlo... Aleksandar isto samo na svoj na svoj način. Gospođa Maja bar daje dobre ocjene. Željko velika ljudina a Sena pobjednica u svemu. Mogli bi svi od nje učiti, od ponašanja, kuhanja i ocjenjivanja - napisala je gledateljica, a sudeći po broju lajkova mnogi su se složili s njom.

- On pošteno igra, to je i rekao, da on nije neki kuhar ali voli druženja i da mu je to najbitnije. Ali zato pošteno ocjenjuje a ne poždere sve uz prigovaranje i niske ocijene - komentirao je gledatelj o Željku.

- Večera je bila dobra ali su tu kalkulacije Ivana. Ocjena 7 je nekorektna, sve je jeo ništa nije ostavio. Trebao je dati više pošto je imao još i iznenađenje za rođendan - glasio je jedan od komentara.