Glumac Ammar Mešić: 'Preselio sam se u Zagreb i krećem raditi kao prodavač u jednoj trgovini'

Ammar Mešić, srpski glumac, na društvenim mrežama objavio je da uskoro počinje raditi kao prodavač u Konzumu u Zagrebu, gdje se trajno preselio. U videu koji je objavio sažeo je posljednje tri godine svog života, od otkaza u popularnoj seriji "Igra sudbine" zbog političkih stavova, preko rada na gradilištu u Beču pa sve do novih glumačkih uloga koje su ga i dovele u Hrvatsku.

Ammar je podsjetio da je sve do 2023. godine glumio u seriji 'Igra sudbine', no tada je dobio otkaz, kako tvrdi, jer je javno podržao prosvjede 'Jedan od pet milijuna' i jer nije podržavao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i druge visoko pozicionirane političare.

- Nakon toga mi je život krenuo u potpuno drugom smjeru - rekao je u videu.

Nakon što je dobio otkaz otišao je u Beč i ondje je tri mjeseca radio na gradilištu, a priznao je kako je taj posao radio na crno bez dozvole jer je morao naći način da nekako preživi. To cijelo razdoblje Mešić opisuje kao 'svojevrsno psihičko čišćenje uz fizički umor', a tvrdi da mu je to dalo novu snagu i motivaciju da ne odustaje od svojih stavova. Njegova karijera nakon rada na građevini nastavila se u Hrvatskoj gdje je dobio ulogu u seriji 'U dobru i zlu', a upravo se zbog te serije preselio u Zagreb, a u međuvremenu je snimio i seriju 'Nemirna krv' za slovensko tržište te je vodio i 'Survivor', nakon čega je odlučio trajno ostati u Zagrebu.

@ammarmesic Posle godinu i po dana, juče mi je bio zadnji snimajući dan u seriji @U dobru i Zlu Već treći put me Bog nagradi divnom ekipom, profesionalcima, druženjima, prelepim uspomenama i kvalitetnim ljudima ispred i iza kamere. Siguran sam da je ovo samo početak saradnje. Hvala @Nova TV ♬ original sound - Ammar

Ammar je istaknuo kako trenutačno čeka sve potrebne dokumente kako bi počeo raditi u lancu supermarketa u Hrvatskoj.

- Radit ću kao prodavač jer se od nečega mora živjeti i zarađivati- rekao je.

Uz novi posao, Mešić se suočava i s drugim problemima. Naime, nedavno mu je ugašen Instagram profil s oko 150 tisuća pratitelja, a glumac tvrdi da je dobio potvrdu kako ga je prijavilo više od 10 tisuća lažnih profila iz Srbije, Dubaija, Albanije, s Kosova i iz Bosne i Hercegovine te je rekao kako se nada da će mu profil biti vraćen. Kao posebno neobičan događaj glumac je istaknuo da dio ceste ispred njegove kuće u Prijepolju jedini nije asfaltiran, a dok je cijeli ostatak ulice obnovljen.

Mešić je na kraju videa poručio pratiteljima da ne odustaju od svojih ciljeva te je izrazio kako se nada da će se uskoro ponovno pojaviti u nekoj od serija u Srbiji.

- Događaju se razne stvari, ali želim vam reći da ne odustajem, pa nemojte ni vi - rekao je.