Glumac Ammar Mešić o prosvjedima u Srbiji: 'Pišu da mi je šahovnica u srcu'

Piše 24sata video,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 24sata Video

U intervjuu za 24sata otkrio je kako ga gledaju 'režimski mediji' u rodnoj Srbiji. Trenutno radi na slovenskoj seriji gdje glumi srpskog kriminalca, a otkrio je i kakve uloge priželjkuje te najdražu epizodu 'U dobru i zlu'

Glumac srpskih korijena, Ammar Mešić, preselio se u Zagreb gdje je nastavio graditi glumačku karijeru. Našoj publici najpoznatiji je po ulozi Krešimira Sriće 'Mire' u seriji Nove TV 'U dobru i zlu'. Otkrio je da mu je najdrža epizoda ona koju ćemo tek vidjeti, a evo kako je reagirao na poziv za suradnju...

- Bio sam jako sretan jer, pored svega što mi se izdešavalo u životu, ovaj poziv je bio šlag na tortu - priznao je. 

Podsjetimo, Ammar je 2023. otišao iz Srbije jer je, zbog kritiziranja srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i podržavanja prosvjeda studenata, dobio otkaz na seriji 'Igra sudbine'. Pitali smo ga je li ikada požalio zbog svojih postupaka? 

- Ne. Baš ni jednog trenutka nisam razmišljao je li moja odluka ispravna ili ne. Studenti su, za mene, svjetlo Srbije. Mislim da u tom zajedništvu idemo naprijed prema demokraciji i pravednoj i normalnoj državi. Apsolutno podržavam! - rekao je Ammar. 

Pogledajte i kako Ammaru ide pogađanje naziva filmova:

Kratak period nakon otkaza, radio je na baušteli u Beču. Pitali smo ga što je teže, bauštela ili pozornica? 

- Koliko god to smiješno zvučalo, meni je bauštela pasala u tom trenutku - i psihički, i fizički. Savjetovao sam ju i Seki Aleksić na Twitteru, pošto je dobila neke otkaze jer je meni došlo kao 'reset' od svega - ispričao je Ammar. 

Potvrđuje i da pretražuje sam sebe na internetu, ali više 'u svrhu tužbi' zbog previše tračeva. 

Zagreb: Mirna akcija solidarnosti sa svim žrtvama represivnog sustava u Srbiji ispred srpske ambasade
Zagreb: Mirna akcija solidarnosti sa svim žrtvama represivnog sustava u Srbiji ispred srpske ambasade | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Opskurni medij Informer, napisao je da mi je šahovnica u srcu, a svaku takvu stvar ja tužim. Prije dvije godine režimski mediji su pisali i da se bavim prostitucijom u inozemstvu... Ima raznih tračeva - objasnio je Ammar. 

A na kakvu ulogu trenutno ima u slovenskoj seriji te kakve uloge priželjkuje, kao i detalj iz Ammarovog djetinjstva, pogledajte na YouTube kanalu 24sata. 

