Glumac Ammar Mešić o prosvjedima u Srbiji: 'Pišu da mi je šahovnica u srcu'

Glumac srpskih korijena, Ammar Mešić, preselio se u Zagreb gdje je nastavio graditi glumačku karijeru. Našoj publici najpoznatiji je po ulozi Krešimira Sriće 'Mire' u seriji Nove TV 'U dobru i zlu'. Otkrio je da mu je najdrža epizoda ona koju ćemo tek vidjeti, a evo kako je reagirao na poziv za suradnju...

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bio sam jako sretan jer, pored svega što mi se izdešavalo u životu, ovaj poziv je bio šlag na tortu - priznao je.

Podsjetimo, Ammar je 2023. otišao iz Srbije jer je, zbog kritiziranja srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i podržavanja prosvjeda studenata, dobio otkaz na seriji 'Igra sudbine'. Pitali smo ga je li ikada požalio zbog svojih postupaka?

- Ne. Baš ni jednog trenutka nisam razmišljao je li moja odluka ispravna ili ne. Studenti su, za mene, svjetlo Srbije. Mislim da u tom zajedništvu idemo naprijed prema demokraciji i pravednoj i normalnoj državi. Apsolutno podržavam! - rekao je Ammar.

Pogledajte i kako Ammaru ide pogađanje naziva filmova:

Kratak period nakon otkaza, radio je na baušteli u Beču. Pitali smo ga što je teže, bauštela ili pozornica?

- Koliko god to smiješno zvučalo, meni je bauštela pasala u tom trenutku - i psihički, i fizički. Savjetovao sam ju i Seki Aleksić na Twitteru, pošto je dobila neke otkaze jer je meni došlo kao 'reset' od svega - ispričao je Ammar.

Potvrđuje i da pretražuje sam sebe na internetu, ali više 'u svrhu tužbi' zbog previše tračeva.

Zagreb: Mirna akcija solidarnosti sa svim žrtvama represivnog sustava u Srbiji ispred srpske ambasade | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Opskurni medij Informer, napisao je da mi je šahovnica u srcu, a svaku takvu stvar ja tužim. Prije dvije godine režimski mediji su pisali i da se bavim prostitucijom u inozemstvu... Ima raznih tračeva - objasnio je Ammar.

A na kakvu ulogu trenutno ima u slovenskoj seriji te kakve uloge priželjkuje, kao i detalj iz Ammarovog djetinjstva, pogledajte na YouTube kanalu 24sata.

Pogledajte video:

VIDEO Mirna Medaković rangirala hrvatske serije: 'U dobru i zlu' ili 'Kud puklo da puklo' #shorts | Video: 24sata Video