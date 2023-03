Glumac iz BiH glumio je u filmu koji je osvojio četiri Oscara, a Hrvati sudjelovali u scenografiji

Članovi Hrvatskog društva filmskih djelatnika Ana Sarić i Melkior Serdarević u svojstvu set dizajnera sudjelovali su u stvaranju filma 'Na zapadu ništa novo'. Redatelj filma je Edwarda Bergera.

Foto: YouTube / Screenshot

Na 95. dodjeli nagrade 'Oscar', film 'Na zapadu ništa novo' osvojio je čak četiri Oscara, a nagrade su bile za najbolji međunarodni film, scenografiju, filmsku glazbu i filmsku fotografiju.

Foto: YouTube / Screenshot

Ana i Melkior su sa scenografom Christianom Goldbeckom radili na razradi vojnih rovova i kampa koji su kasnije sagrađeni u Češkoj.

Nakon završenog arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, oboje su počeli s radom na filmu. Prvi projekt je bio 'Game of Thrones', a zahvaljujući poznatom hrvatskom scenografu Nenadu Pečuru, radili su na holivudskom blockbusteru 'Uncharted' koji je sniman u studiju Babelsberg u Berlinu. Nakon uspješno odrađenog posla, sljedeći projekt bio je upravo 'All Quiet on the Western Front'.

Foto: YouTube / Screenshot

Uz Anu i Melkiora, u filmu glumi i bosanskohercegovački glumac Edin Hasanović, a trenutno živi i radi u Njemačkoj. Edin se nakon dodjele Oscara obratio svojim Instagram pratiteljima na njemačkom jeziku pa napisao:

- U filmu sam koji je upravo osvojio četiri Oscara. Ćao.

