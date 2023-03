ANKETA Ovo su filmovi koji su nominirani za 'najbolji film'. Koji je zaslužio osvojiti Oscara?

95. dodjela Oscara bit će u noći s nedjelje na ponedjeljak u Los Angelesu. Nominacije za dodjelu nagrada objavljene su krajem siječnja, a najviše njih, čak 11, dobio je film 'Everything Everywhere All At Once'.

Kako su svi filmovi već neko vrijeme dostupni i mogu se pogledati ili u kinu ili na streaming servisima, zanima nas koji od njih zaslužuje osvojiti Oscara.

1. 'All Quiet at the Western Front'

2. 'Avatar: The Way of Water'

3. 'The Banshees of Inisherin'

4. 'Elvis'

5. 'Everything Everywhere All at Once'

6. 'The Fabelmans'

7. 'Tar'

8. 'Top Gun: Maverick'

9. 'Triangle of Sadness'

10. 'Women Talking'

GLASUJTE U ANKETI:

Najčitaniji članci