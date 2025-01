Glumac iz 'Gilmorica' i njegova trudna supruga ostali bez kuće: 'Gledali smo kako je vatra guta'

Milo Ventimiglia (47), glumac poznat po ulogama u serijama 'This is Us' i 'Gilmorice', ostao je bez svog doma u strašnim požarima koji bukte već nekoliko dana u Los Angelesu. Da stvar bude gora, njegova supruga Jarah Mariano je u visokom stupnju trudnoće.

Pokretanje videa... 01:14 Požar u LA-u | Video: Reuters

Za strane medije ispričao je da su se evakuirali u četvrtak kada se požar počeo širiti njihovim susjedstvom.

- Bili smo u šoku zbog svega - rekao je i dodao da su na nadzornim kamerama gledali kako im vatra 'guta' kuću, prenosi Page Six.

- U jednom trenutku smo ih samo isključili. Što bi nam značilo da smo nastavili gledati? Prihvatili smo taj gubitak - dodao je glumac. Dok su žurili pobjeći od stihije, glumac i njegova supruga zgrabili su sve čega su se mogli sjetiti. Međutim, puno toga je izgubljeno u požaru, uključujući i stvari koje su kupili za prinovu.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

- Sve smo već bili namjestili, cijelu sobu za bebu - rekao je. Ipak, ono najbitnije, njihovi životi, su sigurni. Glumac je dodao i da imaju 'jako dobre prijatelje' koji su se već pobrinuli za njih.

Vetimiglia i Mariano su se oženili u tajnosti 2023. godine, a tek nekoliko mjeseci kasnije objavili su sretni vijesti. U rujnu prošle godine objavili su i da očekuju svoje prvo dijete.

Broj poginulih u razornim požarima koji haraju Los Angelesom u petak je narastao na deset, a vatra je uništila gotovo 10 tisuća građevina te još ne pokazuje znakove da će posustati.

