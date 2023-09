Glumac iz serije Breaking Bad: Serija se emitira na Netflixu, a ne isplaćuju nam nikakav novac

Štrajk u Hollywoodu dotaknuo se i najvećih zvijezda filmske industrije. Zvijezda serije Breaking Bad, Aaron Paul (44) također se pridružio štrajku. Popularni Jesse Pinkman izjavio je kako mu najpoznatija streaming platforma Netflix ne isplaćuje ništa za prikazivanje serije. Serije se prvo prikazivala na kanalu AMC, a sada ju je moguće pogledati i na Netflixu.

- Da budem potpuno iskren, ne dobivam ništa od Netflixa za Breaking Bad i to je za mene suludo. Mislim da mnogi streameri znaju da su se dosad izvlačili da ne isplaćuju ljudima poštenu plaću, no sada je vrijeme da se pokažu - rekao je Paul za The Independent.

Paul je zajedno sa svoji kolegom iz serije Bryanom Cranstonom (67) marširao ispred zgrade Sony Pictures Studiosa u znak prosvjeda protiv nepravednog plaćanja filmskih radnika.

Na prosvjedu su rekli kako oni streaming platforme ne gledaju kao negativce i kako planiraju ponovno surađivati s njima.

- Ovo su ljudi s kojima ćemo svi ponovno raditi u nekom trenutku. Samo želimo da vide realnost i poštenje te da se vrate za stol i razgovaraju s nama - rekao je Cranston.