Dok traje štrajk u Hollywoodu, Jennifer Garner i Cameron Diaz pokazale kulinarsko umijeće

Dok u Hollywoodu traje štrajk i zaustavljena su sva snimanja, glumica Jennifer Garner (51) podijelila je na društvenim mrežama kako u svoje slobodno vrijeme kuha. Ideju za obrok s kojim se, kako ona tvrdi, svatko može zasladiti u bilo koje doba dana podijelila je s obožavateljima. Svojim umijećem kuhanja pohvalila se i njena kolegica, Cameron Diaz koja je proslavila danas i svoj 51. rođendan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jennifer je pokazala svoju luksuznu kuhinju, a slatki obrok je napravila od grčkog jogurta, jagoda, breskvi, meda i pistachija. U videu je pokazala i svog psa, a za ovu priliku je odabrala ležernu bijelu majicu i dugu suknju.

Glumica je nedavno viđena u zagrljaju bivšeg supruga, Bena Afflecka s kojim je bila u braku deset godina. Zajedno imaju troje djece kćeri Violet, Seraphinu i sina Samuela. Njih dvoje su se razveli, a glumac je sada u sretnom braku s glazbenicom Jennifer Lopez.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Inače, na svome je Instagram profilu i Cameron Diaz pokazala kako se snalazi u kuhinji. Za razliku od kolegice Jennifer, s obožavateljima je podijelila slani recept.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumica je danas i proslavila svoj 51. rođendan, a za ovu prigodu je odjenula ležerne svijetle hlače i plavu košulju na pruge. Jelo koje je pravila sastojalo se od lososa, kelja i tropska salse.

Foto: TAG Heuer

Cameron je pratiteljima poručila i da uz cijeli ovaj obrok najbolje paše vino.

Podsjetimo, ona je nosila 2013. titulu najplaćenije glumice u kategoriji iznad 40 godina. Onda, godinu kasnije, povukla se iz filmske industrije i posvetila odgoju kćeri i obitelji.

Foto: Instagram

Malena je na svijet stigla putem surogat majke 30. prosinca 2019. godine, a za nju, pisali su strani mediji, nisu znali niti bliski ljudi paru.

- Uopće mi ne nedostaje gluma. Trenutno sam fokusirana na zdravlje i sve to. No, što god da radim ili ću raditi, to mora biti sa strašću, nešto što me veseli i nešto što mi neće biti teško - izjavila je Cameron svojedobno.