Glumac iz serije 'Oz' preminuo od srčanog udara u 78. godini...

Preminuo je glumac Kevin Conway, koji je domaćoj publici najpoznatiji po ulozi Seamusa O'Reilyja u popularnoj seriji 'Oz'. Conway je preminuo od srčanog udara u 78. godini, a vijest je za Hollywood Reporter potvrdio njegov menadžer.

Foto: Screenshot/youtube

Glumiti je počeo u 24. godini na Broadwayu, a neke od ranijih uloga ostvario je u predstavama 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' i 'Elephant Man'. Prvu veću filmsku ulogu dobio je 1972. u filmu 'Slaughterhouse-Five'.

Foto: Screenshot/youtube

Tijekom dugogodišnje karijere nastupio je u brojnim filmovima i serijama, od kojih su najpoznatije uloga u zatvorskoj drami 'Oz' te u NBC-jevim serijama 'The Black Donnelly's' i 'The Bronx is Burning'.

Foto: Screenshot/youtube

Pojavio se i u seriji 'Star Trek: Next Generation', a 1987. režirao je film 'The Sun and the Moon'.