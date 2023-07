Glumac iz 'The Officea': 'Smeta mi što me i danas svi pamte kao tipa koji je glumio Dwighta...'

Glumac Rainn Willson (57) najpoznatiji je po ulozi urnebesnog lika Dwighta Schrutea u sitcomu 'The office'. O ulozi koja ga je proslavila progovorio je u podcastu Club Random Billa Mahera.

- Dosta mi je toga da me ljudi pamte kao 'tipa koji je glumio Dwighta' - rekao je Rainn.

Foto: Youtube/Screenshoot

Hit serija emitirala se u više od desetljeća, a publika je Dwighta pratila kroz svih devet sezona. Glumac je čak jedini koji se pojavio u svih 201 epizoda serije.

- Proveo sam nekoliko godina uglavnom nesretan jer me sve to što se događalo nije dovoljno ispunjavalo. Znao sam da nas ljudi vole. Ali nisam uživao. Razmišljao sam: ‘Zašto nisam filmska zvijezda? Zašto ja nisam sljedeći Jack Black ili sljedeći Will Ferrell? Pitao sam se zašto nemam filmsku karijeru - požalio se komičar.

Foto: Instagram/Rainn Wilson

Iako je popularnom serijom komičar dobro zarađivao i danas je, većinski zahvaljujući upravo 'The Officeu' 'težak' 14 milijuna dolara, glumac nikada u potpunosti nije bio zadovoljan i htio je više.

- Zarađivao sam stotine tisuća, no želio sam milijune. Bio sam TV zvijezda, ali htio sam biti filmska zvijezda. Nikada nije bilo dovoljno bilo čega da bih bio zadovoljan - otkrio je.