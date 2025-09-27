Glumac Josip Brakus se ženi!

Glumac Josip Brakus, koji je širu popularnost stekao u seriji 'San snova', danas se ženi! Na svojem je Instagramu objavio nekoliko snimki u obliku stroyja na kojima se vidi kako je zabava već počela, i to ispred zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh, čiji je Brakus član. Među uzvanicima su i njegovi kolege glumci, kao što su Borko Perić, Goran Navojec...

Foto: Instagram

Ranije je glumac za Story opisao kako su tekle zaruke s Karlom Turudić, inače liječnicom.

- Bili smo na jezero Como u Italiji. George Clooney nažalost nije bio tamo, htjeli smo se i s njim malo podružiti. Bilo je lijepo, a da je bilo romantično, nadam se, ali to je više pitanje za Karlu - rekao je tada, a njegova odabranica tada je otkrila da je bilo vrlo romantično, no i da je Brakus za dozvolu pitao njezinog tatu.

Foto: Instagram/

- Naravno, pitao sam tatu, pitao sam njenu mamu, sve. Onda sam čekao odgovor jedno pola minute. Njen tata je vojnik pa me bilo strah da ne bude tradicionalno - našalio se Brakus.

Josip i Karla zajedno su od 2022., a upoznala ih je njezina najbolja prijateljica.

Foto: RTL

- Meni iskreno nije jasno čime sam je osvojio. Mislim da je 12 liga iznad moje. Ne mogu reći kad zato što će čitati ovo. Tako da ću reći da je jako zgodna, lijepa, pametna i duhovita i molim da to piše boldano u tekstu - rekao nam je glumac ranije.