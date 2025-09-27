Obavijesti

Show

Komentari 3
SRETAN DAN

Glumac Josip Brakus se ženi!

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Glumac Josip Brakus se ženi!
5
Foto: RTL

Glumac Josip Brakus danas će reći sudbonosno 'da' svojoj dugogodišnjoj djevojci Karli Turudić. Par se zaručio u lipnju prošle godine, a tada je Josip priznao kako je za dozvolu pitao njezinog oca

Glumac Josip Brakus, koji je širu popularnost stekao u seriji 'San snova', danas se ženi! Na svojem je Instagramu objavio nekoliko snimki u obliku stroyja na kojima se vidi kako je zabava već počela, i to ispred zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh, čiji je Brakus član. Među uzvanicima su i njegovi kolege glumci, kao što su Borko Perić, Goran Navojec... 

Foto: Instagram

Ranije je glumac za Story opisao kako su tekle zaruke s Karlom Turudić, inače liječnicom. 

GLUMCI NAM PROGNOZIRALI DERBI Dinamovac Hrvoje Kečkeš: Bit ćemo prvaci! Hajdukovac Josip Brakus: Nada umire posljednja
Dinamovac Hrvoje Kečkeš: Bit ćemo prvaci! Hajdukovac Josip Brakus: Nada umire posljednja

- Bili smo na jezero Como u Italiji. George Clooney nažalost nije bio tamo, htjeli smo se i s njim malo podružiti. Bilo je lijepo, a da je bilo romantično, nadam se, ali to je više pitanje za Karlu - rekao je tada, a njegova odabranica tada je otkrila da je bilo vrlo romantično, no i da je Brakus za dozvolu pitao njezinog tatu. 

Foto: Instagram/

- Naravno, pitao sam tatu, pitao sam njenu mamu, sve. Onda sam čekao odgovor jedno pola minute. Njen tata je vojnik pa me bilo strah da ne bude tradicionalno - našalio se Brakus.

IDE PRED OLTAR Zaručila se zvijezda serije 'San Snova': 'Prvo sam pitao mamu i tatu za dozvolu, bilo me strah!'
Zaručila se zvijezda serije 'San Snova': 'Prvo sam pitao mamu i tatu za dozvolu, bilo me strah!'

Josip i Karla zajedno su od 2022.,  a upoznala ih je njezina najbolja prijateljica.

Foto: RTL
VELIKI INTERVJU Josip Brakus o nogometu, 'Snu snova' i djevojci: 'Nije mi jasno čime sam osvojio svoju Karlu'
Josip Brakus o nogometu, 'Snu snova' i djevojci: 'Nije mi jasno čime sam osvojio svoju Karlu'

- Meni iskreno nije jasno čime sam je osvojio. Mislim da je 12 liga iznad moje. Ne mogu reći kad zato što će čitati ovo. Tako da ću reći da je jako zgodna, lijepa, pametna i duhovita i molim da to piše boldano u tekstu - rekao nam je glumac ranije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Nova drama na pomolu? Goran je blokirao Hanu, a ona mu odgovorila: 'Kad je već tako...'
NAKON PREKIDA

Nova drama na pomolu? Goran je blokirao Hanu, a ona mu odgovorila: 'Kad je već tako...'

Nakon sedam zajedničkih godina, hrvatsku javnost iznenadio je prekid jednog od najpopularnijih parova, Hane Rodić i Gorana Jurenca. Nekoliko mjeseci nakon tog događaja, Hana je odlučila progovoriti
FOTO Sjećate li se predivne Semente Rajhard? Sad izgleda neprepoznatljivo, pogledajte je
JASMINA IZ 'STELLE'

FOTO Sjećate li se predivne Semente Rajhard? Sad izgleda neprepoznatljivo, pogledajte je

Sementu Rajhard (34) šira je javnost imala priliku upoznati 2009. kada je sudjelovala u glazbenom showu Hrvatska traži zvijezdu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025