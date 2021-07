Hercegovački glumac Momčilo Otašević (31) trenutačno s obitelji ljetuje u naselju Privlaka u Zadarskoj županiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nedavno je objavio fotografiju s kćeri Mašom (2), koju je dobio sa suprugom glumicom Jelenom Perčin (40). Na fotografiji je Momčilo okrenut s leđima prema kameri, a u kadru se vidi i Mašina ruka dok ga šprica s pištoljem na vodu.

- Jesi me dobro namazala da ne izgorim? Da! Evo samo još malo da te smočim i to je to - prenio je razgovor Otašević.

Na fotografiji se jasno vidi da je glumac izgorio, a u sredini leđa vidi se i otisak dječjeg dlana.

- Vrhunski te namazala; Netko je malkice izgorio - našalili su se neki njegovi pratitelji.

Druge je objava raznježila.

- Predivni tata i predivna princeza - napisao je netko.

Podsjetimo, Jelena Perčin i Momčilo Otašević u braku su od 2018. godine, a upoznali su se na snimanju serije "Zora dubrovačka". Uz kćer Mašu imaju i sina Jakšu, a Jelena iz prijašnjeg braka ima kćer Lotu (13).