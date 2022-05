Glumac ostavio trudnu suprugu pa otkrio: 'To nije moje dijete!'

Američkog glumca Stevea Burtona (51) gledatelji poznaju po ulozi u sapunici General Hospital, a sad je dramu iz vlastitog života podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama. Naime, tijekom braka dugog 23 godine, njegova je supruga Sheree Gustin zatrudnjela s drugim.

- Želim nešto raščistiti. Sheree i ja smo se razišli. Ona je trudna s četvrtim djetetom, koje nije moje. I dalje ćemo odgajati naše troje prelijepe djece - napisao je Steve, pa zamolio pratitelje za privatnost i poslao im ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumac i njegova supruga zajedno su imali dvije kćeri i sina, a vijest je šokirala cijelu obitelj. Osim što je podijelio vijest na Instagramu, o dramatičnom kraju braka nije se naknadno oglasio.

Na društvenim mrežama ponekad objavljuje fotografije s Makenom (18), Jackom (16) i Brooklyn (7), ali i iz teretane gdje provodi puno vremena.

Steve je bio poznat po svojoj ulozi Jasona Morgana koju glumi još od 1991., a nakon 20 godina dobio je otkaz jer se odbio cijepiti protiv korone.

- Otpustili su me jer sam se odbio cijepiti. To me boli, no važna mi je i vlastita sloboda, jer nitko ne bi trebao izgubiti posao i izvor prihoda zbog toga - prenosi Page Six.

