Glumačka ljubav: Nina Violić i Filip Šovagović više se ne kriju

Zagrebački glumci Nina Violić (46) i Filip Šovagović (52) više ne skrivaju svoje ljubavne osjećaje, prenosi Gloria. Ovo dvoje glumačkih kolega su dugugodišnji suradnici i prijatelji, a čini se da je sad njihova veza prerasla u nešto više.

Prema pisanju magazina Gloria, Nina i Filip se vole tek tri mjeseca. Navodno su se pred prolaznicima ljubili u središtu Zagrebu i tako svima otvoreno priznali svoju ljubav.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Oboje imaju djecu iz prijašnjih veza. Nina iz braka s kolegom Tvrtkom Jurićem ima 15-godišnju kćer Rozu, a Filip je otac 23-godišnje studentice Klare koju je dobio s liječnicom Ružom Grizelj.

Iako nikada nisu profesionalno surađivali, s godinama se između dvoje glumaca razvilo čvrsto prijateljstvo, a sada su razvili i romantičnu vezu.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Ljubavni život Nine Violić je zainteresirao javnost kad je prije dvije godine hodala sa znatno mlađim Milanom Marićem. Beogradski glumac je 19 godina mlađi od Nine, ali zaljubljenom paru to nije smetalo. Pisalo se kako im je presudila udaljenost jer je mladi glumac preselio u Sankt Petersburg zbog glumačkog angažmana koji je tada dobio. Par se upoznao 2014. kad je Nina gostovala u Beogradu s predstavom 'Kako smo preživjele'.