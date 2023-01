Glumca iznenadili obožavatelji, nije shvatio da plješću upravo njemu: 'Pa on je presladak'

Američki glumac F. Murray Abraham (83), koji glumi u HBO-ovoj seriji 'The White Lotus', iznenadio se kada je čuo da mu obožavatelji na dodjeli Zlatnog globusa plješću.

Glumac je prolazio pored okupljenih obožavatelja prije ulaska u salu u kojoj se održavala dodjela nagrada, a u jednom trenutku ljudi su počeli vikati i mahati mu. Nije krio svoje iznenađenje pa je zapljeskao njima natrag i zahvalio im se.

Zatim je krenuo pozirati pokazujući svoju odjevnu kombinaciju pa je ponovno mahnuo prema publici i krenuo prema sali. Njegova reakcija oduševila je mnoge.

- 'Obožavam ga', 'Presladak je', 'Ovo je predivno', 'I on je njima zapljeskao' - neki su od komentara. Murray je bio nominiran za najboljeg sporednog glumca u seriji 'The White Lotus', no nagrada je otišla u ruke Paul Walter Hausera za ulogu u 'Black Birdu'.

F. Murray Abraham je poznat po svojim ulogama na kazališnim daskama i velikom platnu, a proslavio se svojom hvaljenom glavnom ulogom Antoni Salierija u drami Amadeus za koju je osvojio Oscara i Zlatni globus za najboljeg glumca u filmskoj drami kao i nominaciju za nagradu BAFTA.

