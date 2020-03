Glumi u filmovima za odrasle: 'Seks je najlakši dio tog posla'

Zbog korona virusa 'hrpa' ljudi ostala je bez posla, a brojni otkazi tek slijede. No ima i onih koji se ne moraju bojati za svoje radno mjesto, a jedna od njih svakako je Ava Koxxx (34) iz Manchestera, poznata i kao The Lady Boss.

Foto: Instagram

Ova britanska pornozvijezda je prije šest godina počela snimati filmove za odrasle, a danas ima svoju tvrtku. Sada je pak progovorila o nekim tajnama porno industrije. Otkrila je kako je uopće ušla u svijet erotike.

- Uvijek sam voljela seks i uvijek me jako intrigirao. No nikad ga nisam gledala puno. Seksala sam se s tipom koji je jako volio porniće pa smo ih počeli gledati skupa - rekla je za Manchester Evening News i dodala kako je pomislila da bi i ona to mogla raditi pa je odmah upisala u Google 'Kako postati porno zvijezda?'.

Foto: Instagram

Karijeru je pokrenula uz pomoć prijatelja koji ima kontakte u porno industriji. Napravila je profile na društvenim mrežama i već za 24 sata dobila brojne poruke od studija koji snimaju filmove za odrasle. Odletjela je u Budimpeštu i na setu se pojavila s prezervativima, no prvo je trebala obaviti liječnički pregled.

- Bit ćeš zvijezda - rekao joj je navodno vlasnik tvrtke za koju je snimila prvi filmić.

U intervjuu je opisala i kako izgleda prosječan dan pornozvijezde. Kaže da prvo mora riješiti sve potvrde i propusnice za set, a zatim ide na snimanje.

Foto: Instagram

- Užasna sam u tome. Počnem mucati. Jednom su mi dali lik bez teksta i počela sam zujati. No u drugim scenama daju mi pravi scenarij. Jednom smo snimali scenu nazvanu Whoronation Street, koja je parodirala sapunicu Coronation Street. Dobila sam veliki scenarij i trebalo mi je puno da ga naučim, no srećom uspjela sam. Puno toga događa se u jednom danu. No najlakši dio, seks, je na kraju - iskreno je ispričala.

Foto: Instagram

Iako je Ava izgradila uspješnu karijeru u industriji za odrasle, postoje i neki nedostaci u toj profesiji. U podcastu kod Helen Woods opisala je da život pornozvijezde može postati malo čudan. Ispričala je kako je bila u klubu, a do nje je stajao jedan par. Žena joj se zatim približila i rekla joj da njezin suprug i ona gledaju njezine porniće te da su toliko toga naučili.

- Nisam znala što napraviti tad. Preznojila sam se - priznala je.

Jednom je, kaže, pobjegla iz dućana nakon što su je trojica tipova prepoznala iz Fake Taxija. Ipak, u porno industriji postoje i potencijalne opasnosti.

- Redatelji i producenti pokušat će vam prodati san, a te cure su mlade i lako je utjecati na njih. Neće biti velike zvijezde u idućih šest mjeseci, to se neće dogoditi - smatra zvijezda filmića.

Foto: Instagram

Nakon nekoliko godina rada za druge tvrtke Ava sad producira vlastite filmove za odrasle, a ima i WebCam servis.

- Imam produkcijski tim, tim za montažu, svog snimatelja, fotografa, ljude koji mi vode društvene mreže - objasnila je ova osebujna dama.

