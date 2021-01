Glumica Jeanette Maus, poznata po ulozi u 'Resident Evilu 8', preminula je u 40. godini, javljaju strani mediji. Tužnu vijest potvrdio je njezin zaručnik Dusty Warren.

Jeanette je bolovala od raka debelog crijeva.

- S velikom tugom vam javljam da je Jeanette Maus preminula uslijed komplikacija s rakom debelog crijeva. Tužan sam do bola, ali sam ponosan na nju. Borila se svim snagama i do posljednjeg je trenutka bila puna optimizma. Inspirirala me, a vjerujem da je i mnoge druge - napisao je Warren.

Maus je radila na nekoliko filmova kao savjetnica, a i sama je imala neke uloge.

Čelnici holivudske škole glume John Rosenfeld Studios su se oprostili od svoje kolegice. Iznimno su tužni, ali kažu i kako su ponosni na talentiranu glumicu.

- Jeanette volimo te i uvijek ćemo te voljeti. Zauvijek ćeš biti u našim srcima - rekli su.