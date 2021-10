Anđelka Prpić (36) gostovala je na Hype televiziji gdje je otkrila neugodnu situaciju koja joj se dogodila na snimanju. Naime, poznati glumac Petar Strugar pokušao ju je udariti u trbuh tijekom snimanja serije 'Žene s Dedinja'.

On je mislio da je riječ o spužvastom trbuhu, koji se inače koristi u glumi za potrebe snimanja te ga je htio udariti.

- Bila sam u osmom mjesecu trudnoće, snimili smo moj pravi ultrazvuk, krenuo me udarati jer je mislio da je to spužvasti trbuh. Rekla sam mu: "Ne, ne, stani, ovo je moj trbuh!". Presjekla sam ga tamo i tresao se dva dana, nije mogao doći k sebi - istaknula je Anđelka u emisiji.

Kako je objasnila, on nije tada znao da je ona trudna jer se prije snimanja nisu dugo vremena vidjeli. Trauma koju je zadobio razvukla se do kraja snimanja serije.

Glumica se prošle godine razvela od supruga Darija s kojim ima sina Jakšu.

- Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek - rekla je za Kurir.