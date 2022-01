Reper Kanye West (44), sada zvani 'Ye', i Glumica Julia Fox (31) podijelili su u četvrtak sa svijetom svoju romansu uz fotografije objavljene u Interviewu. Osim nekoliko fotografija na kojima se par grli i ljubi na podu svlačionice, Fox je otkrila sočne detalje njihove veze.

- Upoznala sam Yea u Miamiju na proslavi Nove godine i bila je to ljubav na prvi pogled. Njegova energija je tako zabavna. On je mene i moje prijatelje nasmijavao i zabavljao cijelu noć. Odlučili smo zadržati tu energiju i odletjeti natrag u New York kako bismo vidjeli 'Slave Play'- napisala je Fox prije nego što je dokumentirala njihov raskošan drugi spoj.

Izvor je ranije rekao za PEOPLE da je Fox 'bila jako sretna što je bila tamo'. Nakon što su odgledali predstavu, par je otišao na večeru u Carbone, rekla je Fox, dodajući 'koji je jedan od mojih omiljenih restorana. Očito.' Reper je bio toliko zadovoljan mirnim obrokom nakon Broadwaya u restoranu da je angažirao"cijelo fotografiranje" s Fox.

- Cijeli restoran nas je bodrio dok se to događalo - rekla je glumica u intervjuu.

Za improvizirano snimanje, glumica je odjenula Miaouove tanga hlače s uskom Balenciaginom dolčevitom i kaputom, također Westfavored labela. West je tada planirao 'iznenađenje'.

- Još sam u šoku. Imala sam cijeli hotelski apartman pun odjeće. Bilo je to ostvarenje sna svake djevojke. Osjećala sam se kao prava Pepeljuga. Ne znam kako je to uspio, niti kako je donio sve to na vrijeme. Ali bila sam tako iznenađena - dodala je.

- Tko radi ovakve stvari na drugom spoju? Ili bilo kojem spoju - rekla je Fox.

Glumica je u jednom djelu objasnila da njihova 'kemija' ima nadu za zajedničku budućnost.

-Sve je kod nas bilo tako organsko. Ne znam kamo vode stvari, ali ako je ovo ikakav pokazatelj budućnosti, veselim joj se - napisala je Fox.

West je ranije rekao da je moda 'jezik ljubavi' za njega i njegovu bivšu suprugu Kim Kardashian (41), koja je podnijela zahtjev za razvod u siječnju 2020. godine. Izvor je ranije rekao za PEOPLE da se West ipak nadao da postoji šansa da će se bivši par pomiriti.

- Ne odustaje bez borbe. Kim je majka njegove djece i on to neće tek tako pustiti. Bez obzira na to jesu li muž i žena, uvijek će se međusobno podržavati. Njezina nedavna prijava ili bilo koja prijava u tom smislu ne znači da će se prestati boriti da je ponovno osvoji - rekao je izvor.

West se vjenčao s Kim u Firenci u Italiji u svibnju 2014., a imaju kćeri North (8), Chicago (3) i sinove Sainta (6) i 2-godišnjeg Psalma. Kim je od listopada u romantičnoj vezi s komičarom Peteom Davidsonom (28) koji su obilježili početak 2022. romantičnim bijegom na Bahame.