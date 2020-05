Glumica iz sapunice pokazala 'trbuh': Pitaju se kad ću roditi

Dramska serija 'Drugo ime ljubavi' koja je gledatelje osvojila napetom radnjom, emotivnim scenama i izvanrednom glumačkom postavom danas će dobiti svoj zaključak. A neki od glumaca na društvenim se mrežama opraštaju od svojih uloga.

Na Instagramu se oglasila glumica Katarina Baban (31) koja je u seriji utjelovila lik Tamare Ramljak. Za Novu TV otkrila je kako je obožavala glumiti baš taj lik.

- Bilo je dosta teških scena. Tamara je od početka prikazivana kao površna proračunata cura, ali s vremenom smo polako skidali sve njezine maske te na kraju došli do onoga što je suština toga lika. Kad pomislim na seriju, prvo mi kroz glavu prođe početak snimanja, ljeto, Lužnica, mi presretni, dotjerani, u najdivnijem ambijentu. Baš me preplave lijepe emocije kad se toga sjetim - ispričala je Baban.

Prije no što se serija počela emitirati, glumica je poručila:

- Moj je lik Tamara. Ona je žena koja zna što želi i spremna je na svašta kako bi to dobila. Proračunata je i manipulativna, ali u suštini nije loša. Imala je samo težak život koji ju je oblikovao na taj način i mislim da će gledatelji to sve s vremenom saznati te se nadam da me neće puno mrziti. Složila se kako joj je ova uloga puno drugačija od one u seriji 'Zlatni dvori', gdje je glumila Anu. No, postoji poveznica između te dvije serije - Katarina je u obje glumila trudnicu, s čime se našalila na društvenim mrežama.

Podijelila je fotografije sa snimanja serija i napisala kratko u opis:

- Svaku seriju sam trudna. Bit će da mi dobro stoji.

Njezini pratitelji su joj u komentarima pisali kako joj trudnički trbuščić doista dobro stoji.

- U 'Zlatnim dvorima' je muškarac, u 'Drugo ime ljubavi' je djevojčica, a u realnom životu bit će blizanci - našalili su se neki od njih u komentarima.

Katarina je dosad surađivala s brojnim domaćim glumicama, a želja joj je još raditi sa glumicom Zrinkom Cvitešić (40). Nakon što je završila izolacija pandemije korona virusa, Baban se želi vratiti poslu 'punom parom'.

- Sada se trenutačno samo nadam da ću preko ljeta makar odigrati nekoliko izvedbi predstava koje su uslijed cijele situacije otkazane. To bi mi bilo dovoljno za početak, a dotad sam orijentirana na Lilith. Radim na mini ljetnoj kolekciji pa sam time okupirana - zaključila je Katarina, kojoj je osim glume velika ljubav i moda.

