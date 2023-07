Glumica iz serije koja obara sve rekorde gledanosti: 'Na setu je ponekad jako hektično i teško'

Serija 'Zlatni Kavez' postigla je veliki uspjeh u Hrvatskoj. Glumica Beril Pozam (27) u seriji je poznata kao Suna, a slavu je stekla baš u ovoj seriji. Rođena je u Istanbulu, a glumom se počela baviti 2019. godine. Kako kaže, i sama obožava seriju 'Zlatni Kavez'.

- Kada gledam 'Zlatni kavez' kao gledatelj, ono što mi privlači pažnju, prvo je naravno jako zanimljivo da je to istinita priča. Postaneš znatiželjan oko cijele priče. A onda kada upalim televizor i gledam ju, vidim da sve leži u detaljima. Umjetnost, svjetlo, kinematografija, režija, gluma...Sve je napravljeno tako profesionalno. Svi se odnose s toliko poštovanja prema poslu i kolegama da to možete vidjeti preko ekrana. Reflektiraju to na publiku. Kao gledatelj to bi privuklo moju pažnju - rekla je Beril za In Magazin.

Beril je otkrila i što je najviše veseli na setu.

Foto: Instagram

- Svaki dan kada dođem na set, vidim sjaj u očima, vidim nasmijana lica. Ponekad radimo u teškim uvjetima, ponekad je jako hektično...Ali uvijek podupiremo jedni druge, skidamo teret jedni drugima s leđa. Pričamo, pijemo čaj i kavu. Mislim da su ti razgovori neprocjenjivi - otkrila je.

Beril u seriji utjelovljuje Sunu, Sejraninu sestru. Suna se ne usuđuje suprotstaviti ocu i strogim pravilima koje im je nametnuo. Kada je otac proda za udaju, Suna uz pomoć sestre bježi od kuće u utočište obitelji Korhan.

- Imala je vrlo težak život. Dok ne ode u Istanbul. Ali težak život se nastavlja i u Istanbulu. Ali mislim da joj je tamo um bistriji. Kad sam se pripremala za ulogu mislila sam, i dalje to mislim, iako Suna ima obitelj, osjeća se kao siroče. Jedina osoba od koje osjeća toplinu obitelji je sestra, od drugih to ne osjeća. Mislim da je njezin najveći dar imati obitelj - priča glumica.

Foto: Instagram

Serija obara sve rekorde, a na Novoj TV dosad je dosegla preko 1.7 milijuna gledatelja.

- Gledatelji iz drugih zemalja prelaze jezičnu barijeru. Prate seriju koja nije na njihovom jeziku, svaki tjedan. To je dragocjeno. Ali kada maknete jezik, ono što ostaje su oči, osjećaji, ton glasa. Svi se nađemo na jedinstvenom mjestu - kaže Beril.