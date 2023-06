RTL uvodi izmjene u programu: Direkt će se emitirati ranije, a dolazi i nova dramska serija...

Večer na RTL-u standardno počinje u 20.15 sati omiljenim kulinarskih showom 'Večera za 5 na selu' koja je nedavno proslavila emitiranje svoje jubilarne, čak 500. epizode, a svakom novom sezonom i epizodom i dalje nastavlja uveseljavati gledatelje odabirom zabavnih kandidata, feštom, smijehom, spontanošću, i naravno, odabirom jelovnika kojim baš svi oni žele dočarati kako se dobro jede u svim dijelovima Lijepe Naše!

Mnogobrojni će gledatelji, dok s nestrpljenjem iščekuju nove epizode, kandidate i jela, moći u uživati u najboljim receptima, najzabavnijim trenucima i najosebujnijim sudionicima u već emitiranim epizodama, a već ovaj tjedan, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati, zabavljat će ih složna ekipa iz Zagorja.

Od ponedjeljka do četvrtka od 21.25 sati slijedi informativna emisija 'RTL Direkt', ovog ljeta u nešto ranijem terminu. Uz različite zanimljive goste iz svih sfera javnog života, neobične priče i komentare bez dlake na jeziku, 'Direkt' na čelu s voditeljicom i urednicom Mojmirom Pastorčić i dalje nastavlja postavljati trendove i pomicati granice.

Od 22 sata na rasporedu je prava ljetna poslastica, turska serija 'Pun Mjesec' s neodoljivom pričom i glumačkom postavom sastavljenom od najpoželjnijih turskih glumaca današnjice!

Mlad, bogat i moćan - čini se da Ferit (Can Yaman) ima sve – osim ljubavi! Vjeru u nju potpuno je izgubio pa živi posvećen poslovnim pothvatima, motiviran odličnim rezultatima. Nazli (Özge Gürel) je prelijepa i svestrana studentica gastronomije koja uz studij radi kako bi financijski potpomogla svoju obitelj. Na život Nazli gleda s vedrije strane, no sve će se u njezinom svijetu dramatično promijeniti kada prihvati ponudu da svakog dana kuha večeru za zgodnog i samozatajnog bogataša Ferita. Ćudljivi Ferit uspješan je i discipliniran, no teško zadržava osoblje u svom domu.

Kada njegova šefica osoblja zaposli mladu Nazli, on niti ne sluti što će mu se uskoro dogoditi. Može li se sudbini pobjeći i pobjeđuje li prava ljubav sve zapreke, gledatelji će doznati u hvaljenoj seriji 'Pun mjesec', od ponedjeljka do četvrtka od 22 sata.