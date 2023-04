Glumica iz spota o seksualnom incidentu: Emily Ratajkowski je otišla. Rekli su da žuri na avion

Jedna od najplaćenijih supermodela u svijetu, Emily Ratajkowski (31), u njezinoj knjizi 'My Body' iznijela je niz tvrdnji koje su vezane uz snimanje spota za pjesmu 'Blurred Lines'. Tvrdila je da ju je Robin Thicke (46) seksualno uznemiravao, a sada je o tomu progovorila njezina kolegica iz spota, manekenka Elle Evans (33), koja se prisjetila snimanja kontroverznog videa.

Evens je za Bustle otkrila da se ponašanje Robina Thickea potpuno promijenilo nakon incidenta, ali da se zapravo nitko nije pozabavio time što se dogodilo na snimanju spota.

- Shvatila sam to godinama kasnije nakon što se Emily oglasila. Ono čega se sjećam jest da je pred kraj snimanja ona odjednom samo otišla. Nakon toga je nastala strka u produkcijskom timu, govorili su: 'Što ćemo sada? Kako ćemo snimiti ostatak videa bez nje?' Meni su samo rekli da žuri na avion - opisala je manekenka.

Foto: Youtube/Screenshoot

Kada je tek počinjala s radom u industriji priznala je da je prihvaćala svaki posao jer je morala otplatiti studentske kredite.

- Da. Prihvaćala sam svaki posao pa čak i ako je uključivao golotinju. Definitivno sam koristila svoj izgled kako bih zaradila novac jer je to nekako bila jedina opcija koju sam imala. Ti poslovi su mi plaćali račune. Što bi bilo s Julijom Roberts da nije prihvatila 'Zgodnu ženu' jer nije htjela glumiti prostitutku? - priznala je manekenka.

Foto: Youtube/Screenshoot

Prisjetimo se, Ratajkowski je u knjizi otkrila da ju je Robin Thicke dodirivao po grudima.

- Odjednom, iznenada, osjetila sam hladne ruke stranca na mojim golim grudima. On je stajao iza mene. Odmah sam se odmaknula, a zatim sam ga pogledala u čudu - napisala je.

Ratajkowski je bila jedna od tri modela koja su se pojavljivala u spotu za pjesmu s kojom je ovaj glazbenik stekao svjetsku slavu, a Diana Martel, redateljica videospota potvrdila je da se sjeća trenutka incidenta. Tickle je na snimanju navodno bio pijan.

Foto: Youtube/Screenshoot

Pjesma je nastala kao suradnja Robina Thickea, Pharrella Williamsa i repera imena IT, a pjesma je izazvala kontroverzu i ranije. Obitelj Marvina Gayea tužila je Thickea i Pharrella rekavši da je 'Blurred Lines' plagijat hita 'Got To Give It Up' Marvina Gayea iz 1977. godine. U konačnici su Pharrell i Thicke morali platiti obitelji odštetu od 7,3 milijuna dolara.

