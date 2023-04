Glumica Kate Bosworth i Justin Long potvrdili zaruke: Presretna je! Svima pokazuje svoj prsten

Američka glumica Kate Bosworth (40) i njen partner, komičar te scenarist Justin Long (44) napokon su potvrdili zaruke.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Kate je pristala. Presretna je, na devetom je nebu, prijateljima već pokazuje zaručnički prsten - izjavio je izvor blizak paru još krajem ožujka. No, tek su sada potvrdili da je to istina.

Javnost je posumnjala da se par zaručio nakon što je glumica, koja iza sebe već ima brak s redateljem Michaelom Polishem, nosila zaručnički prsten na Vanity Fair zabavi nakon dodjele Oscara, ali potvrda je stigla tek sad. Ona se pohvalila i na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Komičar je priredio iznenađenje gledateljima svog podcasta 'Life is short with Justin Long' priznavši da je iznenadio četiri godine mlađu Kate s prosidbom puno ranije nego što je mislilo.

Objasnio je da je to planirao učiniti za njen 40. rođendan početkom siječnja, ali nije izdržao i zaprosio ju je malo prije. Nije precizirao kad je bilo to 'malo ranije'. No, otkrio je kako je osjetio da 'prolaze kroz stvarnu životnu promjenu' i da je to bio pravi trenutak.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL/Youtube

Najčitaniji članci