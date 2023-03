Glumica objavila čudnu poruku za rođendan i zabrinula fanove: 'Slavlja nije bilo niti će ga biti'

Glumica Ruby Rose napunila je 37 godina te je na svom Instagram profilu zabrinula pratitelje svojom porukom.

- Ako me dovoljno dugo poznajete, onda znate da moj rođendan nije razlog za slavlje. Neki su ga pokušali proslaviti, ali do slavlja nikad nije došlo, niti će ga biti sada. Odjavljujem se do sutra - napisala je Ruby.

Foto: Instagram/Screenshot

S obzirom na to da nije poznato zašto glumica nema želju proslaviti svoj rođendan, nagađa se kako je razlog tome što je njezin prijatelj i kolega Lance Reddick nedavno preminuo u šezdeset prvoj godini. Bio je najpoznatiji po ulogama u seriji 'Žica' i filmskoj franšizi 'John Wick'.

Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL

Ruby Rose proslavila se ulogom u seriji 'Orange Is the New Black'. Uz to, glumica radi i kao DJ, a jednom prilikom je nastupila i u Hrvatskoj u Novalji na Pagu na popularnoj plaži Zrće.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

