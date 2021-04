Odgovarajući na pitanja obožavatelja na Twitteru, glumica Patricia Arquette (53) otkrila je kako je izašla s muškarcem koji je osuđen zbog brutalnog silovanja i ubojstva djevojke. Riječ je o Marku 'Gatoru' Rogowskom (54), a njegova žrtva zvala se Jessica Bergsten, javlja Daily Mail.

- Bio je strašno sladak, sportaš, družio se s mojim prijateljima... No naš drugi spoj bio je pomalo čudan... Spetljali smo se, ali kad me onako agresivno poljubio, jednostavno me uplašio... - napisala je Arquette.

- Na kraju sastanka namjerno sam mu dala krivi telefonski broj. Godinama poslije saznala sam da je ubio svoju djevojku. Poanta ove priče jest - uvijek vjerujte svojim instinktima. A kći mi zna prigovoriti da sam nekad previše zaštitnički nastrojena! - dodala je Patricia.

Mark je bio popularan 80-ih godina prošlog stoljeća, no zbog problema s alkoholom karijera mu je krenula nizbrdo. Nakon što je prekinuo s tadašnjom djevojkom Brandi McClain, koja ga je optuživala za obiteljsko nasilje tijekom veze, počeo je prijetiti njoj i njezinu novom dečku.

Jessica Bergsten bila je dobra prijateljica njegove djevojke. Navodno nije bila u romantičnoj vezi sa skejterom, no 1991. Rogowski ju je poveo u obilazak San Diega, nakon čega je nestala. Sportaš je kasnije priznao da ju je udario u potiljak metalnim predmetom, vezao za krevet, silovao i ubio. Njezino tijelo zakopao je u pustinji, a kad su ga policajci pronašli, već se raspadalo zbog čega ju je u početku bilo nemoguće identificirati. Bile su joj tek 22 godine.

Skateboarder je svoj zločin priznao prijatelju vjerniku, koji ga je nagovarao da ode na policiju, a Mark je to na kraju i učinio.

Osuđen je na doživotni zatvor s mogućnošću uvjetnog otpusta nakon 31 godine. Odbor za uvjetni otpust 2019. tražio je njegovo puštanje na slobodu, ali guverner Kalifornije Gavin Newsom odbacio je zahtjev. Novu molbu za uvjetni otpust Rogowski može predati 2023. godine.

