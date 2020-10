Osuđeni silovatelj izašao iz zatvora pa pretukao curu: Prijetio se da će mi silovati kćer

'Udarao me šakom u lice, govorio da će me zakopati i ubiti mi djecu. Odvezao nas je do nasipa gdje su slapovi. Tražio je da se bacim u Savu. Doista sam i htjela skočiti da se spasim', ispričala je žrtva

<p>D.D. (27), inače osuđeni silovatelj koji je 2013. osuđen na pet godina i osam mjeseci zatvora, ponovno ima problema sa zakonom.</p><p>Prije sedam godina je oteo i silovao djevojku te joj prijetio zakapanjem na Sljemenu, a u novoj optužnici koja je stigla na zagrebački sud, kako doznaje <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/osudeni-silovatelj-izasao-iz-zatvora-pa-tukao-i-zatocio-curu-od-straha-sam-skocila-s-balkona-15022291" target="_blank">Jutarnji</a>, D.D. je novu partnericu, majku troje djece, pretukao, prijetio joj da će je baciti u Savu i silovati joj kćer. Nakon toga ju je zaključao u sobi prijateljeve kuće, a poslije u unajmljenoj sobi hostela. Od tamo je žena uspjela pobjeći.</p><p>Hospitalizirana je, a dok je bila u bolnici, slao joj je prijeteće SMS-ove da ga ne bi prijavila policiji. Nakon što se doznalo što joj radi, natjerao ju je da povuče prijavu.</p><p>Tužiteljstvo ga tereti za protupravno oduzimanje slobode i prijetnje, a istražitelji su na kraju od nje ipak doznali više detalja o proživljenom zlostavljanju.</p><p>- Kad smo prekinuli vezu, došao je na moju adresu da mi se ispriča što me tukao. Donio mi je odjeću, pa sam ja sišla po nju i sjela u Golf. On je otvorio piće i počeo me ispitivati za jednog dečka za kojeg je mislio da sam s njim u vezi. Udario me rukom i krenuo voziti po Sv. Klari tražeći da mu pokažem gdje taj dečko stanuje. Tukao me gdje god je stigao. Prijetio je da će ubiti mene, moju djecu i obitelj - rekla je žena istražiteljima te dodala da je od njegovih udaraca nekoliko puta padala u nesvijest.</p><p>Nakon što je završila u bolnici, policija je, kako kaže, vidjela da osim novih, ima i stare ozljede.</p><p>Istukao ju je, otkrila je, i pred svojom obitelji. Ipak, ona je vjerovala da će se popraviti pa je jedan dan s njim i dvoje prijateljima krenula na Sljeme. Odjednom ju je izvukao iz auta.</p><p>- Udarao me šakom u lice, govorio da će me zakopati i ubiti mi djecu. Odvezao nas je do nasipa gdje su slapovi. Tražio je da se bacim u Savu. Doista sam i htjela skočiti da se spasim, ali me povukao za ruku - govori žrtva.</p><p>- Bila sam krvava, mokra i natečena. Unijeli su me u prijateljevu kuću i zaključali u sobu. Kasnije su se vratili i na leđima me odnijeli do obližnjeg hostela, odakle sam sutradan pobjegla kući, a on mi je počeo prijetiti da ga ne prijavim policiji. U strahu da ga ne sretnem, jer je rekao da dolazi, skočila sam s balkona i ozlijedila nogu. A dok sam bila u bolnici, njegova majka me posjetila i rekla mi: 'Ako ti moje dijete, ja ću tvoje'.</p><p>Obećala je sina smjestiti u neku ustanovu i pomoći mu te da će dati 500 eura i platiti odvjetnika ako kažem da sam sve izmislila iz ljubomore i zato što me ostavio. On je napisao izjavu, koju sam trebala prepisati i odnijeti na policiju, da povlačim prijavu - rekla je žrtva. Na kraju se 'našla s njegovim odvjetnikom i roditeljima te potpisala izjavu pod prisilom i iz straha jer se bojala za svoju obitelj', piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/osudeni-silovatelj-izasao-iz-zatvora-pa-tukao-i-zatocio-curu-od-straha-sam-skocila-s-balkona-15022291" target="_blank">Jutarnji</a>.</p>